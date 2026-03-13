https://sarabic.ae/20260313/عراقجي-واشنطن-بعد-أسبوعين-من-الحرب-مع-إيران-تتوسل-للهند-والعالم-لشراء-النفط-الروسي-1111467572.html

عراقجي: واشنطن تتوسل للهند والعالم لشراء النفط الروسي بعد أسبوعين من الحرب مع إيران

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إدارة البيت الأبيض، بعد أسبوعين فقط من اندلاع الحرب مع إيران، لجأت إلى العالم بما في ذلك الهند لشراء...

2026-03-13T20:13+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_49814a8c8117d71a5d35fa0bbbd2438f.jpg

وقال عراقجي: "بعد أسبوعين من الحرب مع إيران أصبح البيت الأبيض يتوسل للعالم بما في ذلك الهند لشراء النفط الروسي. واشنطن قضت شهورا تضغط وتتنمر على الهند لإجبارها على إنهاء واردات النفط من روسيا قبل أن تتراجع الآن".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

