عراقجي: واشنطن تتوسل للهند والعالم لشراء النفط الروسي بعد أسبوعين من الحرب مع إيران
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إدارة البيت الأبيض، بعد أسبوعين فقط من اندلاع الحرب مع إيران، لجأت إلى العالم بما في ذلك الهند لشراء... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T20:13+0000
20:05 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 20:13 GMT 13.03.2026)
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إدارة البيت الأبيض، بعد أسبوعين فقط من اندلاع الحرب مع إيران، لجأت إلى العالم بما في ذلك الهند لشراء النفط الروسي.
وقال عراقجي: "بعد أسبوعين من الحرب مع إيران أصبح البيت الأبيض يتوسل للعالم بما في ذلك الهند لشراء النفط الروسي. واشنطن قضت شهورا تضغط وتتنمر على الهند لإجبارها على إنهاء واردات النفط من روسيا قبل أن تتراجع الآن".
وتابع: "أوروبا كانت تعتقد أن دعم الحرب غير القانونية على إيران سيكسبها دعم الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.