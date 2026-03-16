لافروف ووزير الخارجية الكيني يناقشان توسيع مشاريع الطاقة النووية والفضاء

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف ووزير الخارجية الكيني يناقشان توسيع مشاريع الطاقة النووية والفضاء
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، خلال محادثاته مع موساليا مودافادي، رئيس الوزراء، وزير خارجية كينيا، أن الجانبان ناقشا توسيع المشاريع... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف خلال إحاطة صحفية، عقب المحادثات: "تحدثنا عن أهمية توسيع نطاق المشاريع العملية الثنائية، ومن بين المجالات الواعدة، أشرنا إلى الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والاتصالات، والزراعة، والاستكشاف الجيولوجي، والتعدين، والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استكشاف الفضاء".وحول حل النزاع الفلسطيني، أوضح: "لا يوجد أي بصيص أمل في الأفق حتى الآن، نريد لفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى هذا الأمر".وبدوره، قال وزير الخارجية الكيني: "نحن على ثقة بأننا سنواصل تعزيز العلاقات مع روسيا. من المهم التأكيد على أن كينيا وروسيا تربطهما شراكة، ولم نشهد سوى تجارب إيجابية في هذا المجال".وتابع: "هناك العديد من الصراعات في العالم، والصراع في الشرق الأوسط مدمّر بشكل خاص بالنسبة لنا في الوقت الراهن، إنّ تأثيره على سلاسل إمداد الوقود والسلع الأساسية الأخرى خطير للغاية".وأردف: "فيما يتعلق بالتكنولوجيا، تمتلك روسيا تقنيات الطاقة النووية، ونرغب أيضا في توسيع قدراتنا في مجال الطاقة، ونعتقد أن تعاوننا سيتطور بنجاح في هذه المجالات".
11:00 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 11:44 GMT 16.03.2026)
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، خلال محادثاته مع موساليا مودافادي، رئيس الوزراء، وزير خارجية كينيا، أن الجانبان ناقشا توسيع المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة النووية واستكشاف الفضاء.
وقال لافروف خلال إحاطة صحفية، عقب المحادثات: "تحدثنا عن أهمية توسيع نطاق المشاريع العملية الثنائية، ومن بين المجالات الواعدة، أشرنا إلى الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والاتصالات، والزراعة، والاستكشاف الجيولوجي، والتعدين، والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استكشاف الفضاء".
وأضاف: "ناقشنا آفاق التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك توريد المعدات اللازمة من روسيا".
وحول حل النزاع الفلسطيني، أوضح: "لا يوجد أي بصيص أمل في الأفق حتى الآن، نريد لفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى هذا الأمر".
وفيما يتعلق بأن أطراف النزاع في الشرق الأوسط بحاجة للجلوس إلى طاولة المفاوضات، قال لافروف: "عليهم وقف الأعمال العدائية والجلوس إلى طاولة المفاوضات إذا ما زالت هناك ثقة في المفاوضات. والخطوة الأكثر إلحاحاً هي ضمان وقف جميع الأطراف للأعمال التي تُلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية وتؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين، سواء في دول الخليج العربي أو في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. آمل أن نسعى، بالتعاون مع الدول الأخرى ذات التوجهات العقلانية، إلى تعزيز هذا النهج على الساحة الدولية".
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
وزارة الخارجية الهولندية تعلن عن عدم جدوى إرسال السفن إلى هرمز
10:13 GMT
وبدوره، قال وزير الخارجية الكيني: "نحن على ثقة بأننا سنواصل تعزيز العلاقات مع روسيا. من المهم التأكيد على أن كينيا وروسيا تربطهما شراكة، ولم نشهد سوى تجارب إيجابية في هذا المجال".
وأضاف: "لطالما تعاونا في مسائل السلام والأمن، ونعتزم مواصلة هذا التعاون. يعد الإرهاب أحد التحديات التي نواجهها، وهو تحد عالمي، ويمكننا التعاون في هذا المجال أيضا".
وتابع: "هناك العديد من الصراعات في العالم، والصراع في الشرق الأوسط مدمّر بشكل خاص بالنسبة لنا في الوقت الراهن، إنّ تأثيره على سلاسل إمداد الوقود والسلع الأساسية الأخرى خطير للغاية".
وأردف: "فيما يتعلق بالتكنولوجيا، تمتلك روسيا تقنيات الطاقة النووية، ونرغب أيضا في توسيع قدراتنا في مجال الطاقة، ونعتقد أن تعاوننا سيتطور بنجاح في هذه المجالات".
متحدث الخارجية الإيرانية: لا شك لدينا في استخدام أمريكا لأراضي الدول المجاورة
