لافروف ووزير الخارجية الكيني يناقشان توسيع مشاريع الطاقة النووية والفضاء

16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T11:44+0000

وقال لافروف خلال إحاطة صحفية، عقب المحادثات: "تحدثنا عن أهمية توسيع نطاق المشاريع العملية الثنائية، ومن بين المجالات الواعدة، أشرنا إلى الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والاتصالات، والزراعة، والاستكشاف الجيولوجي، والتعدين، والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استكشاف الفضاء".وحول حل النزاع الفلسطيني، أوضح: "لا يوجد أي بصيص أمل في الأفق حتى الآن، نريد لفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى هذا الأمر".وبدوره، قال وزير الخارجية الكيني: "نحن على ثقة بأننا سنواصل تعزيز العلاقات مع روسيا. من المهم التأكيد على أن كينيا وروسيا تربطهما شراكة، ولم نشهد سوى تجارب إيجابية في هذا المجال".وتابع: "هناك العديد من الصراعات في العالم، والصراع في الشرق الأوسط مدمّر بشكل خاص بالنسبة لنا في الوقت الراهن، إنّ تأثيره على سلاسل إمداد الوقود والسلع الأساسية الأخرى خطير للغاية".وأردف: "فيما يتعلق بالتكنولوجيا، تمتلك روسيا تقنيات الطاقة النووية، ونرغب أيضا في توسيع قدراتنا في مجال الطاقة، ونعتقد أن تعاوننا سيتطور بنجاح في هذه المجالات".متحدث الخارجية الإيرانية: لا شك لدينا في استخدام أمريكا لأراضي الدول المجاورة

