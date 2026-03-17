القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في مقاطعة سومي خلال فبراير
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في مقاطعة سومي خلال شهر فبراير/شباط. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال مصدر في الوكالة: "أظهر تحليل النعاوى، أن اللواء الميكانيكي المنفصل 158 تكبد خسائر جسيمة في مقاطعة سومي خلال شهر فبراير".وأضاف المصدر أن سلوك قيادة كتيبة المدفعية الثانية التابعة للواء تُثير استياءً بين وحدات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تتعهد الكتيبة بالانتقام لما تعرض له أفرادها من معاملة إجرامية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الجيش الروسي يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع منطقة سومي.وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أمس الاثنين، أن "روسيا تواصل إنشاء مناطق أمنية عازلة في مقاطعتي سومي وخاركوف؛ حيث تمت السيطرة على خمس بلدات في مارس".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وقال مصدر في الوكالة: "أظهر تحليل النعاوى، أن اللواء الميكانيكي المنفصل 158 تكبد خسائر جسيمة في مقاطعة سومي خلال شهر فبراير".
وأضاف المصدر أن سلوك قيادة كتيبة المدفعية الثانية التابعة للواء تُثير استياءً بين وحدات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تتعهد الكتيبة بالانتقام لما تعرض له أفرادها من معاملة إجرامية.
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 285 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، ومدفعًا. كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية و8 مستودعات إمداد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الجيش الروسي يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع منطقة سومي.
وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف
، أمس الاثنين، أن "روسيا تواصل إنشاء مناطق أمنية عازلة في مقاطعتي سومي وخاركوف؛ حيث تمت السيطرة على خمس بلدات في مارس".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.