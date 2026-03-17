القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في مقاطعة سومي خلال فبراير

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في مقاطعة سومي خلال فبراير
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في مقاطعة سومي خلال شهر فبراير/شباط. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال مصدر في الوكالة: "أظهر تحليل النعاوى، أن اللواء الميكانيكي المنفصل 158 تكبد خسائر جسيمة في مقاطعة سومي خلال شهر فبراير".وأضاف المصدر أن سلوك قيادة كتيبة المدفعية الثانية التابعة للواء تُثير استياءً بين وحدات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تتعهد الكتيبة بالانتقام لما تعرض له أفرادها من معاملة إجرامية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الجيش الروسي يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع منطقة سومي.وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أمس الاثنين، أن "روسيا تواصل إنشاء مناطق أمنية عازلة في مقاطعتي سومي وخاركوف؛ حيث تمت السيطرة على خمس بلدات في مارس".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
05:20 GMT 17.03.2026
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في مقاطعة سومي خلال شهر فبراير/شباط.
وقال مصدر في الوكالة: "أظهر تحليل النعاوى، أن اللواء الميكانيكي المنفصل 158 تكبد خسائر جسيمة في مقاطعة سومي خلال شهر فبراير".
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
15 مارس, 09:42 GMT
وأضاف المصدر أن سلوك قيادة كتيبة المدفعية الثانية التابعة للواء تُثير استياءً بين وحدات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تتعهد الكتيبة بالانتقام لما تعرض له أفرادها من معاملة إجرامية.
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 285 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، ومدفعًا. كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية و8 مستودعات إمداد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الجيش الروسي يُنفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع منطقة سومي.
وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أمس الاثنين، أن "روسيا تواصل إنشاء مناطق أمنية عازلة في مقاطعتي سومي وخاركوف؛ حيث تمت السيطرة على خمس بلدات في مارس".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
