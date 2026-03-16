https://sarabic.ae/20260316/القوات-الروسية-تحرر-12-بلدة-خلال-النصف-الأول-من-مارس--رئيس-هيئة-الأركان-1111561573.html

القوات الروسية تحرر 12 بلدة خلال النصف الأول من مارس- رئيس هيئة الأركان

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن القوات المسلحة الروسية حررت 12 بلدة خلال أسبوعين من شهر مارس/آذار الجاري.

2026-03-16T17:17+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1f/1097336738_44:0:1219:661_1920x0_80_0_0_6905cf7532820c627b07862e6fd51bfc.png

وأشاد غيراسيموف، خلال تفقده سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "الجنوب"، اليوم الاثنين، بنجاحات المجموعة في التقدم بعملية تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، وحدد أهداف هذه المجموعة للعمليات المستقبلية.وأضاف: "على الجناح الأيمن، تتقدم وحدات من الجيش الروسي الثالث بنشاط على جبهة واسعة باتجاه سلافيانسك، وتحرك خط المواجهة للعمليات القتالية أكثر من 12 كيلومترًا غرب سيفيرسك".وأردف: "تواصل روسيا إنشاء مناطق أمنية عازلة في مقاطعتي سومي وخاركوف؛ حيث تمت السيطرة على خمس بلدات في مارس".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

