القوات الروسية تحرر 12 بلدة خلال النصف الأول من مارس- رئيس هيئة الأركان
القوات الروسية تحرر 12 بلدة خلال النصف الأول من مارس- رئيس هيئة الأركان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن القوات المسلحة الروسية حررت 12 بلدة خلال أسبوعين من شهر مارس/آذار الجاري.
2026-03-16T17:04+0000
2026-03-16T17:04+0000
2026-03-16T17:17+0000
وأشاد غيراسيموف، خلال تفقده سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "الجنوب"، اليوم الاثنين، بنجاحات المجموعة في التقدم بعملية تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، وحدد أهداف هذه المجموعة للعمليات المستقبلية.وأضاف: "على الجناح الأيمن، تتقدم وحدات من الجيش الروسي الثالث بنشاط على جبهة واسعة باتجاه سلافيانسك، وتحرك خط المواجهة للعمليات القتالية أكثر من 12 كيلومترًا غرب سيفيرسك".وأردف: "تواصل روسيا إنشاء مناطق أمنية عازلة في مقاطعتي سومي وخاركوف؛ حيث تمت السيطرة على خمس بلدات في مارس".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر 12 بلدة خلال النصف الأول من مارس- رئيس هيئة الأركان
17:04 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 17:17 GMT 16.03.2026)
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن القوات المسلحة الروسية حررت 12 بلدة خلال أسبوعين من شهر مارس/آذار الجاري.
وأشاد غيراسيموف، خلال تفقده سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "الجنوب"، اليوم الاثنين، بنجاحات المجموعة في التقدم بعملية تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، وحدد أهداف هذه المجموعة للعمليات المستقبلية.
وصرح غيراسيموف، أن مجموعة "الجنوب"، تتقدم وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية منع أي اختراق على محور سلافيانسك-كراماتورسك-كونستانتينوفسكي المحصن.
وأضاف: "على الجناح الأيمن، تتقدم وحدات من الجيش الروسي الثالث بنشاط على جبهة واسعة باتجاه سلافيانسك، وتحرك خط المواجهة للعمليات القتالية أكثر من 12 كيلومترًا غرب سيفيرسك".
وتابع غيراسيموف: "أكثر من 60% من كونستانتينوفكا تحت سيطرة القوات الروسية، وتدور معارك شوارع في الجزء الشمالي الشرقي من البلدة. يتطور الهجوم الروسي في بلدة إيلينوفكا، إحدى ضواحي كونستانتينوفكا".
وأردف: "تواصل روسيا إنشاء مناطق أمنية عازلة في مقاطعتي سومي وخاركوف؛ حيث تمت السيطرة على خمس بلدات في مارس".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.