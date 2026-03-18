الدين الأمريكي يتجاوز 39 تريليون دولار لأول مرة
سبوتنيك عربي
تجاوز الدين العام الأمريكي، اليوم الخميس، مستوى 39 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T22:34+0000
الدين العام الأمريكي يتجاوز 39 تريليون دولار لأول مرة
22:32 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 22:34 GMT 18.03.2026)
تجاوز الدين العام الأمريكي، اليوم الخميس، مستوى 39 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة، بلغ هذا المؤشر في 17 مارس/آذار أكثر من 39.016 تريليون دولار، بعدما كان في اليوم السابق عند مستوى 38.992 تريليون دولار.
وأفادت الوزارة أن الدين السيادي للولايات المتحدة تجاوز لأول مرة مستوى 38 تريليون دولار
في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير صادر في فبراير/شباط عن صندوق النقد الدولي، قد يصل هذا المؤشر في الولايات المتحدة إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، وهو مستوى يُعد خطيرًا على الاقتصاد العالمي ككل.
ومنذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زاد الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 2.31 تريليون دولار
، رغم محاولات الإدارة تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، بما في ذلك من خلال فرض رسوم جمركية.
وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، فإن الحكومة الفيدرالية تزيد ديونها بوتيرة تتجاوز 75 ألف دولار في الثانية.