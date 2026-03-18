الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر استهداف إسرائيلي لبيروت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/الصحة-اللبنانية-مقتل-6-أشخاص-وإصابة-24-آخرين-في-استهداف-إسرائيلي-لبيروت-1111606732.html
الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر استهداف إسرائيلي لبيروت
الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر استهداف إسرائيلي لبيروت
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على منطقتي زقاق البلاط والبسطة في العاصمة... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T04:06+0000
2026-03-18T07:41+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111427118_0:54:1033:635_1920x0_80_0_0_bee00399b7bed202b114185c5b4da243.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "6 ضحايا و24 جريحًا في حصيلة أولية لغارتين إسرائيليتين على بيروت".وشهدت المواجهات تصعيدا لافتا، إذ أعلن "حزب الله" أنه أطلق عند الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الثلاثاء "موجة خيبر 1"، مستهدفا خلالها عشرات المستوطنات والمواقع الإسرائيلية.في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي تهديدًا لسكان مدينة صور والمخيمات الفلسطينية فيها، دعاهم فيه إلى إخلاء المدينة، بالتزامن مع موجات قصف استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.واستأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20260317/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-دخول-فرقة-ثالثة-إلى-العملية-البرية-في-جنوب-لبنان-1111575513.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111427118_58:0:977:689_1920x0_80_0_0_7186986ea21ab2cae42b0076ada41ec7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر استهداف إسرائيلي لبيروت

04:06 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 07:41 GMT 18.03.2026)
© REUTERSأعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على منطقتي زقاق البلاط والبسطة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت الوزارة في بيان لها: "6 ضحايا و24 جريحًا في حصيلة أولية لغارتين إسرائيليتين على بيروت".
وأضافت الوزارة أن أجهزة الطوارئ والإسعاف تعكف على انتشال أشلاء من موقع الاستهداف تمهيدًا لتحديد هوياتها عبر فحوص "دي.إن.آيه".
وشهدت المواجهات تصعيدا لافتا، إذ أعلن "حزب الله" أنه أطلق عند الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الثلاثاء "موجة خيبر 1"، مستهدفا خلالها عشرات المستوطنات والمواقع الإسرائيلية.
في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي تهديدًا لسكان مدينة صور والمخيمات الفلسطينية فيها، دعاهم فيه إلى إخلاء المدينة، بالتزامن مع موجات قصف استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
واستأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول فرقة ثالثة إلى العملية البرية في جنوب لبنان
أمس, 07:00 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала