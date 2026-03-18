الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر استهداف إسرائيلي لبيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على منطقتي زقاق البلاط والبسطة في العاصمة...

وقالت الوزارة في بيان لها: "6 ضحايا و24 جريحًا في حصيلة أولية لغارتين إسرائيليتين على بيروت".وشهدت المواجهات تصعيدا لافتا، إذ أعلن "حزب الله" أنه أطلق عند الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الثلاثاء "موجة خيبر 1"، مستهدفا خلالها عشرات المستوطنات والمواقع الإسرائيلية.في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي تهديدًا لسكان مدينة صور والمخيمات الفلسطينية فيها، دعاهم فيه إلى إخلاء المدينة، بالتزامن مع موجات قصف استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.واستأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".

