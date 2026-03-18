الكويت تعلن إحباط "مخطط إرهابي" يستهدف منشآت حيوية وتضبط خلية مرتبطة بـ"حزب الله"
18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T21:14+0000
21:13 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 21:14 GMT 18.03.2026)
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، نجاح جهاز أمن الدولة في "إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية داخل البلاد، وذلك عقب عمليات رصد وتحريات مكثفة أسفرت عن ضبط 10 مواطنين ينتمون إلى تنظيم مرتبط بـ"حزب الله" اللبناني".
وأضافت في بيان لها أن "التحقيقات كشفت تورط الأشخاص في التخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية وتزويدها بإحداثيات مواقع حساسة، بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن الدولة".
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أن "عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة للتنظيم، شملت استخدام الأسلحة والطائرات المسيرة، ضمن استعدادات لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف زعزعة الاستقرار، مؤكدة أن المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية".
وشددت على أنها "ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن البلاد، مع مواصلة ملاحقة المتورطين واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحقهم".