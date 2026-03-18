تصاعد الهجمات على المرافق الطبية في الشرق الأوسط يثير قلق منظمة الصحة العالمية
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الهجمات التي تستهدف المرافق الطبية في منطقة الشرق الأوسط. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260124/منظمة-الصحة-العالمية-تعرب-عن-أسفها-لإعلان-الولايات-المتحدة-انسحابها-من-المنظمة-1109602946.html
18:38 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 18:53 GMT 18.03.2026)
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الهجمات التي تستهدف المرافق الطبية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، إن استمرار استهداف المنشآت الصحية يمثل مصدر قلق بالغ.
وأوضح أن "لبنان شهد تسجيل 28 هجوما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 25 آخرين، فيما تم توثيق 20 هجوما في إيران أدت إلى تسع وفيات، إلى جانب وقوع هجومين إضافيين في إسرائيل".
وأشار غيبريسوس إلى أن "آلاف الأشخاص أصيبوا في كل من إيران ولبنان وإسرائيل، في وقت اضطر فيه الملايين إلى النزوح والعيش في مخيمات مكتظة"، محذرا من أن "هذه الظروف قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية بشكل كبير".
وأضاف: "منظمة الصحة العالمية فعّلت خطة الاستجابة الطارئة في دبي، وتعمل على إيجاد موانئ بديلة لإعادة تزويد مستودعاتها".
وأردف المدير العام للمنظمة: "كما تتعاون المنظمة مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحديد الشحنات ذات الأولوية، مع دراسة إمكانية استخدام رحلات جوية مستأجرة لنقل الإمدادات الطبية العاجلة".مؤكدا أن "تقديم المساعدات الطبية سيستمر
، رغم توقع حدوث بعض التأخيرات في إيصال الإمدادات".