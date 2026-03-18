تصاعد الهجمات على المرافق الطبية في الشرق الأوسط يثير قلق منظمة الصحة العالمية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
تصاعد الهجمات على المرافق الطبية في الشرق الأوسط يثير قلق منظمة الصحة العالمية
تصاعد الهجمات على المرافق الطبية في الشرق الأوسط يثير قلق منظمة الصحة العالمية
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الهجمات التي تستهدف المرافق الطبية في منطقة الشرق الأوسط. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
منظمة الصحة العالمية
العالم
أخبار الشرق الأوسط
إيران
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098998158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03633026e16148288c281d1d3a66c7eb.jpg
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، إن استمرار استهداف المنشآت الصحية يمثل مصدر قلق بالغ.وأشار غيبريسوس إلى أن "آلاف الأشخاص أصيبوا في كل من إيران ولبنان وإسرائيل، في وقت اضطر فيه الملايين إلى النزوح والعيش في مخيمات مكتظة"، محذرا من أن "هذه الظروف قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية بشكل كبير".وأردف المدير العام للمنظمة: "كما تتعاون المنظمة مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحديد الشحنات ذات الأولوية، مع دراسة إمكانية استخدام رحلات جوية مستأجرة لنقل الإمدادات الطبية العاجلة".مؤكدا أن "تقديم المساعدات الطبية سيستمر، رغم توقع حدوث بعض التأخيرات في إيصال الإمدادات".
18:38 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 18:53 GMT 18.03.2026)
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الهجمات التي تستهدف المرافق الطبية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، إن استمرار استهداف المنشآت الصحية يمثل مصدر قلق بالغ.

وأوضح أن "لبنان شهد تسجيل 28 هجوما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 25 آخرين، فيما تم توثيق 20 هجوما في إيران أدت إلى تسع وفيات، إلى جانب وقوع هجومين إضافيين في إسرائيل".

شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
"الصحة العالمية" تعرب عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة
24 يناير, 23:00 GMT
وأشار غيبريسوس إلى أن "آلاف الأشخاص أصيبوا في كل من إيران ولبنان وإسرائيل، في وقت اضطر فيه الملايين إلى النزوح والعيش في مخيمات مكتظة"، محذرا من أن "هذه الظروف قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية بشكل كبير".

وأضاف: "منظمة الصحة العالمية فعّلت خطة الاستجابة الطارئة في دبي، وتعمل على إيجاد موانئ بديلة لإعادة تزويد مستودعاتها".

وأردف المدير العام للمنظمة: "كما تتعاون المنظمة مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحديد الشحنات ذات الأولوية، مع دراسة إمكانية استخدام رحلات جوية مستأجرة لنقل الإمدادات الطبية العاجلة".مؤكدا أن "تقديم المساعدات الطبية سيستمر، رغم توقع حدوث بعض التأخيرات في إيصال الإمدادات".
