منظمة الصحة العالمية تعرب عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260124/منظمة-الصحة-العالمية-تعرب-عن-أسفها-لإعلان-الولايات-المتحدة-انسحابها-من-المنظمة-1109602946.html
منظمة الصحة العالمية تعرب عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة
منظمة الصحة العالمية تعرب عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة
سبوتنيك عربي
أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة، وتأمل في عودتها والمشاركة الفعالة في هيكلها. 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T23:00+0000
2026-01-24T23:46+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_0868bdc2d58c93f077e00c0fd0914bd0.jpg
وجاء في بيان للمنظمة نشر على موقعها الإلكتروني: "تأسف منظمة الصحة العالمية لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة".وأعلنت الولايات المتحدة رسمياً انسحابها من منظمة الصحة العالمية في 22 يناير/كانون الثاني، بعد عام واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء التزام أمريكا الذي دام 78 عاما.وتعد منظمة الصحة العالمية الوكالة الصحية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتنسيق الاستجابة للتهديدات الصحية العالمية، مثل تفشي جدري القردة وإيبولا وشلل الأطفال. كما أن كل دول العالم تقريبا أعضاء فيها.
https://sarabic.ae/20251130/الرئيس-البرازيلي-يدبر-مقلبا-طريفا-لمدير-منظمة-الصحة-العالمية-فيديو-1107629568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_446f8c6e83c1988fc3ded22d717db95a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, منظمة الصحة العالمية, ترامب
العالم, منظمة الصحة العالمية, ترامب

منظمة الصحة العالمية تعرب عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة

23:00 GMT 24.01.2026 (تم التحديث: 23:46 GMT 24.01.2026)
© AP Photo / Anja Niedringhausشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Anja Niedringhaus
تابعنا عبر
أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة، وتأمل في عودتها والمشاركة الفعالة في هيكلها.
وجاء في بيان للمنظمة نشر على موقعها الإلكتروني: "تأسف منظمة الصحة العالمية لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة".
وأضاف البيان: "هذا القرار يجعل الولايات المتحدة والعالم أقل أماناً... ونأمل أن تعود الولايات المتحدة إلى المشاركة الفعالة في منظمة الصحة العالمية في المستقبل ."
وأعلنت الولايات المتحدة رسمياً انسحابها من منظمة الصحة العالمية في 22 يناير/كانون الثاني، بعد عام واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء التزام أمريكا الذي دام 78 عاما.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
الرئيس البرازيلي يدبر مقلبا طريفا لمدير منظمة الصحة العالمية.. فيديو
30 نوفمبر 2025, 08:14 GMT
وتعد منظمة الصحة العالمية الوكالة الصحية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتنسيق الاستجابة للتهديدات الصحية العالمية، مثل تفشي جدري القردة وإيبولا وشلل الأطفال. كما أن كل دول العالم تقريبا أعضاء فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала