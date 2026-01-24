https://sarabic.ae/20260124/منظمة-الصحة-العالمية-تعرب-عن-أسفها-لإعلان-الولايات-المتحدة-انسحابها-من-المنظمة-1109602946.html
منظمة الصحة العالمية تعرب عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة
منظمة الصحة العالمية تعرب عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة
سبوتنيك عربي
أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة، وتأمل في عودتها والمشاركة الفعالة في هيكلها. 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T23:00+0000
2026-01-24T23:00+0000
2026-01-24T23:46+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_0868bdc2d58c93f077e00c0fd0914bd0.jpg
وجاء في بيان للمنظمة نشر على موقعها الإلكتروني: "تأسف منظمة الصحة العالمية لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة".وأعلنت الولايات المتحدة رسمياً انسحابها من منظمة الصحة العالمية في 22 يناير/كانون الثاني، بعد عام واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء التزام أمريكا الذي دام 78 عاما.وتعد منظمة الصحة العالمية الوكالة الصحية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتنسيق الاستجابة للتهديدات الصحية العالمية، مثل تفشي جدري القردة وإيبولا وشلل الأطفال. كما أن كل دول العالم تقريبا أعضاء فيها.
https://sarabic.ae/20251130/الرئيس-البرازيلي-يدبر-مقلبا-طريفا-لمدير-منظمة-الصحة-العالمية-فيديو-1107629568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_446f8c6e83c1988fc3ded22d717db95a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, منظمة الصحة العالمية, ترامب
العالم, منظمة الصحة العالمية, ترامب
منظمة الصحة العالمية تعرب عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة
23:00 GMT 24.01.2026 (تم التحديث: 23:46 GMT 24.01.2026)
أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة، وتأمل في عودتها والمشاركة الفعالة في هيكلها.
وجاء في بيان للمنظمة نشر على موقعها الإلكتروني: "تأسف منظمة الصحة العالمية لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة".
وأضاف البيان: "هذا القرار يجعل الولايات المتحدة والعالم أقل أماناً... ونأمل أن تعود الولايات المتحدة
إلى المشاركة الفعالة في منظمة الصحة العالمية في المستقبل ."
وأعلنت الولايات المتحدة رسمياً انسحابها من منظمة الصحة العالمية في 22 يناير/كانون الثاني، بعد عام واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء التزام أمريكا الذي دام 78 عاما.
30 نوفمبر 2025, 08:14 GMT
وتعد منظمة الصحة العالمية الوكالة الصحية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتنسيق الاستجابة للتهديدات الصحية العالمية، مثل تفشي جدري القردة وإيبولا وشلل الأطفال. كما أن كل دول العالم تقريبا أعضاء فيها.