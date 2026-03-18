https://sarabic.ae/20260318/عراقجي-ينتقد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-كالاس-النهج-المزدوج-والمخادع-لبعض-الدول-الأوروبية-1111636416.html
عراقجي ينتقد خلال اتصال هاتفي مع كالاس النهج "المزدوج والمخادع" لبعض الدول الأوروبية
عراقجي ينتقد خلال اتصال هاتفي مع كالاس النهج "المزدوج والمخادع" لبعض الدول الأوروبية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن تعطل الملاحة بمضيق... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T18:18+0000
2026-03-18T18:18+0000
2026-03-18T18:18+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_49814a8c8117d71a5d35fa0bbbd2438f.jpg
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "انتقد وزير الخارجية (عراقجي خلال اتصال هاتفي مع كالاس) بشدة النهج المزدوج والمخادع الذي تتبعه بعض الدول الأوروبية وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي تجاه العدوان العسكري الأميركي الصهيوني على إيران".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_825a38b3f2ced6edddbac280bd7c4619.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
عراقجي ينتقد خلال اتصال هاتفي مع كالاس النهج "المزدوج والمخادع" لبعض الدول الأوروبية
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن تعطل الملاحة بمضيق هرمز، نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية، محذار من عواقب محاولة واشنطن جرّ دول أخرى إلى حربها ضد إيران.
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "انتقد وزير الخارجية (عراقجي خلال اتصال هاتفي مع كالاس) بشدة النهج المزدوج والمخادع الذي تتبعه بعض الدول الأوروبية وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي تجاه العدوان العسكري الأميركي الصهيوني على إيران".
وأضاف البيان أن "وزير الخارجية اعتبر الوضع الحالي في الخليج ومضيق هرمز نتيجة مباشرة للحرب التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، وحذر من العواقب الوخيمة لمؤامرة الولايات المتحدة لجر دول أخرى إلى حربها الإجرامية ضد إيران".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.