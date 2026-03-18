https://sarabic.ae/20260318/عراقجي-ينتقد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-كالاس-النهج-المزدوج-والمخادع-لبعض-الدول-الأوروبية-1111636416.html

عراقجي ينتقد خلال اتصال هاتفي مع كالاس النهج "المزدوج والمخادع" لبعض الدول الأوروبية

عراقجي ينتقد خلال اتصال هاتفي مع كالاس النهج "المزدوج والمخادع" لبعض الدول الأوروبية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن تعطل الملاحة بمضيق... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T18:18+0000

2026-03-18T18:18+0000

2026-03-18T18:18+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_49814a8c8117d71a5d35fa0bbbd2438f.jpg

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "انتقد وزير الخارجية (عراقجي خلال اتصال هاتفي مع كالاس) بشدة النهج المزدوج والمخادع الذي تتبعه بعض الدول الأوروبية وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي تجاه العدوان العسكري الأميركي الصهيوني على إيران".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم