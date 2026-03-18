مسيرات تستهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.. فيديو
استهدفت طائرة مسيرة، اليوم الأربعاء، السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
استهدفت طائرة مسيرة، اليوم الأربعاء، السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصورة تظهر هجوم بطائرات مسيرة على السفارة الأمريكية في بغداد وسماع دوي انفجار".
كانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت نقلاً عن مصادر، اليوم، أنه تم اعتراض طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات وإسقاطها فوق قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار مدينة أربيل العراقية.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.