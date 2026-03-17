العراق.. إسقاط مسيرة محملة بالمتفجرات فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات وإسقاطها فوق قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار مدينة أربيل... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات وإسقاطها فوق قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار مدينة أربيل العراقية.
ولم يُحدد من حاول مهاجمة القاعدة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.