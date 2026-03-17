"النفط العراقية": سنبدأ ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي صباح الأربعاء

"النفط العراقية": سنبدأ ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي صباح الأربعاء

سبوتنيك عربي

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، حيان عبد الغني، أن عمليات ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي ستُستأنف في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم... 17.03.2026

2026-03-17T22:16+0000

2026-03-17T22:16+0000

2026-03-17T22:17+0000

من جهتها، أوضحت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، أن "وزير النفط أبلغ البرلمان بأن العراق يعتزم تصدير نحو مليون برميل يومياً عبر خط جيهان التركي".بدوره، قال النائب جواد الساعدي إن "مجلس النواب استضاف وزير النفط وعددا من المسؤولين، من بينهم مدير شركة "سومو"، لمناقشة ملف تصدير النفط عبر إقليم كردستان"، بحسب وكالة الأنباء العراقية"واع".وكانت وزارة النفط العراقية، دعت مجلس النواب إلى التدخل على خلفية ما وصفته بتكرار محاولات حكومة إقليم كردستان خرق الدستور فيما يتعلق برسم السياسة المالية وإدارة ملف النفط.وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن رفضها لما صدر عن وزارة الثروات الطبيعية في أربيل، معتبرة أنه "بيان سياسي" لا يعكس الجوانب المهنية والقانونية للعمل في القطاع النفطي، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.

العراق

إيران

سبوتنيك عربي

العراق, سوق النفط, ميناء, إيران, العالم العربي, اقتصاد