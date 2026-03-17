"النفط العراقية": سنبدأ ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي صباح الأربعاء
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، حيان عبد الغني، أن عمليات ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي ستُستأنف في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
من جهتها، أوضحت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، أن "وزير النفط أبلغ البرلمان بأن العراق يعتزم تصدير نحو مليون برميل يومياً عبر خط جيهان التركي".بدوره، قال النائب جواد الساعدي إن "مجلس النواب استضاف وزير النفط وعددا من المسؤولين، من بينهم مدير شركة "سومو"، لمناقشة ملف تصدير النفط عبر إقليم كردستان"، بحسب وكالة الأنباء العراقية"واع".وكانت وزارة النفط العراقية، دعت مجلس النواب إلى التدخل على خلفية ما وصفته بتكرار محاولات حكومة إقليم كردستان خرق الدستور فيما يتعلق برسم السياسة المالية وإدارة ملف النفط.وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن رفضها لما صدر عن وزارة الثروات الطبيعية في أربيل، معتبرة أنه "بيان سياسي" لا يعكس الجوانب المهنية والقانونية للعمل في القطاع النفطي، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.
22:16 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 22:17 GMT 17.03.2026)
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، حيان عبد الغني، أن عمليات ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي ستُستأنف في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك خلال استضافته في جلسة مجلس النواب التي عُقدت مساء امس الثلاثاء، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.
من جهتها، أوضحت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، أن "وزير النفط أبلغ البرلمان بأن العراق يعتزم تصدير نحو مليون برميل يومياً عبر خط جيهان التركي".
وأشارت إلى أن" تصدير النفط كان متوقفا لأكثر من عشرة أيام بسبب تداعيات الحرب الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز".
وزارة النفط العراقية تدعو البرلمان للتدخل وتتهم أربيل بخرق الدستور في ملف تصدير النفط
بدوره، قال النائب جواد الساعدي إن "مجلس النواب استضاف وزير النفط وعددا من المسؤولين، من بينهم مدير شركة "سومو"، لمناقشة ملف تصدير النفط عبر إقليم كردستان"، بحسب وكالة الأنباء العراقية"واع".
وأوضح أن معظم صادرات النفط العراقي تمر عبر مضيق هرمز، إلا أن العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية أدت إلى توقف التصدير منذ الثامن من آذار الجاري وحتى الآن.
العراق يعتزم تصدير النفط عبر كركوك إلى تركيا بعيدا عن أربيل
وكانت وزارة النفط العراقية، دعت مجلس النواب إلى التدخل على خلفية ما وصفته بتكرار محاولات حكومة إقليم كردستان خرق الدستور فيما يتعلق برسم السياسة المالية وإدارة ملف النفط.
وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن رفضها لما صدر عن وزارة الثروات الطبيعية في أربيل، معتبرة أنه "بيان سياسي" لا يعكس الجوانب المهنية والقانونية للعمل في القطاع النفطي، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.
