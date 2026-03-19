خبير أمني لـ"سبوتنيك": تدخل "الناتو" دمر الدولة الليبية وحولها إلى فضاء ممزق

خبير أمني لـ"سبوتنيك": تدخل "الناتو" دمر الدولة الليبية وحولها إلى فضاء ممزق

علق الخبير، محمد صلاح جمال، الأستاذ والمتخصص في شؤون الأمن الأفريقي (الجزائر)، على تداعيات التدخل في ليبيا، قائلا إن "النتيجة الرئيسية لتدخل الناتو كانت سلبية...

2026-03-19T12:03+0000

2026-03-19T12:03+0000

2026-03-19T12:03+0000

وأضاف جمال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "كانت النتيجة الرئيسية لتدخل الناتو سلبية إلى حد كبير. فقد أدت العملية، التي قدّمت على أنها مهمة لحماية المدنيين، للأسف إلى تدمير الدولة الليبية وانهيار مؤسساتها. وتحولت ليبيا من دولة مستقرة نسبياً إلى فضاء ممزق بالصراعات الداخلية".وقال أيضا: "في جوهر الأمر، كانت هذه النتيجة متوقعة إلى حد كبير. تظهر التجارب السابقة مع التدخلات الخارجية أن الإطاحة السريعة بالأنظمة دون استراتيجية واضحة لإعادة البناء غالباً ما تؤدي إلى فراغ سياسي وأمني. في عهد معمر القذافي، تمتعت ليبيا بنوع من التوازن الداخلي. وللأسف، دمر التدخل هذا التوازن دون إنشاء مؤسسات بديلة قوية".ووفقا للخبير، فإن "هذه التجربة عززت الفهم بأن استقرار الدول يرتكز أساساً على قدرتها في السيطرة على أراضيها واتخاذ قرارات مستقلة".

https://sarabic.ae/20260319/بعد-15-عاما-على-تدخل-الناتو-في-ليبيا-قراءة-في-واقع-ما-قبل-2011-ودوافع-إسقاط-النظام-1111659166.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم