https://sarabic.ae/20260319/دميترييف-دعاة-الحرب-يستخدمون-مصادر-مزيفة-لعرقلة-التقدم-1111656346.html
دميترييف: دعاة الحرب يستخدمون مصادر مزيفة لعرقلة التقدم
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي،، أن دعاة الحرب يستخدمون... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
كتب دميترييف على منصة "إكس": "غالبًا ما يستخدم دعاة الحرب من "الدولة العميقة" مصادر مجهولة مزيفة لعرقلة التقدم".أدلى دميترييف بهذا التعليق رداً على بيان أدلت به عضوة مجلس النواب الأمريكي، آنا باولينا لونا، التي قالت إنها كانت تراقب حملة مخططة لتصعيد التوترات بشكل مصطنع بين الولايات المتحدة وروسيا.وأضافت أن هناك تعاونًا فعالاً بين البلدين في محادثات السلام، وأن هذه الجهود لن يتم تخريبها من قبل أي جهة.وفي وقت سابق، أكد كيريل دميترييف أن دعاة الحرب الأوروبيين يواجهون صعوبة في عرقلة عملية التفاوض في أبو ظبي، لكنهم يحاولون.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2e824aca416dad29122724a70e9e2608.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كتب دميترييف على منصة "إكس": "غالبًا ما يستخدم دعاة الحرب من "الدولة العميقة" مصادر مجهولة مزيفة لعرقلة التقدم".
أدلى دميترييف بهذا التعليق رداً على بيان أدلت به عضوة مجلس النواب الأمريكي، آنا باولينا لونا، التي قالت إنها كانت تراقب حملة مخططة لتصعيد التوترات بشكل مصطنع بين الولايات المتحدة وروسيا.
وأضافت أن هناك تعاونًا فعالاً بين البلدين في محادثات السلام، وأن هذه الجهود لن يتم تخريبها من قبل أي جهة.
وفي وقت سابق، أكد كيريل دميترييف أن دعاة الحرب الأوروبيين يواجهون صعوبة في عرقلة عملية التفاوض في أبو ظبي، لكنهم يحاولون.