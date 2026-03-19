تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
زاخاروفا: استهداف صحفيي "آر تي" في لبنان ليس حادثا عرضيا
زاخاروفا: استهداف صحفيي "آر تي" في لبنان ليس حادثا عرضيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، اليوم الخميس، أن ما حدث اليوم لصحفي قناة "آر تي" الروسية في لبنان، لا يمكن وصفه بالعرضي. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا: "على خلفية مقتل 200 صحفي في غزة، لا يمكن وصف ما حدث اليوم بالصدفة".وتمنت الشفاء العاجل لصحفيي "آر تي". وننتظر رد فعل المنظمات الدولية.أُصيب مراسل قناة "آر تي" الروسية، ستيف سويني، ومصوره، اليوم الخميس، في هجوم إسرائيلي استهدف جنوبي لبنان، وهما يتلقيان العلاج في المستشفى، بحسب ما أفادت القناة.وفي حادثة مشابهة في بداية العام الحالي، أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتعرض مراسل وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لخطر الإصابة جراء القصف (الإسرائيلي) في لبنان، إلا أنه لم تتضرر سوى سيارته.
زاخاروفا: استهداف صحفيي "آر تي" في لبنان ليس حادثا عرضيا

13:13 GMT 19.03.2026
© Sputnikالمتحدثة باسن الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسن الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، اليوم الخميس، أن ما حدث اليوم لصحفي قناة "آر تي" الروسية في لبنان، لا يمكن وصفه بالعرضي.
وقالت زاخاروفا: "على خلفية مقتل 200 صحفي في غزة، لا يمكن وصف ما حدث اليوم بالصدفة".

وأضافت: "خاصة وأن الصاروخ لم يصب هدفًا عسكريًا استراتيجيًا مهمًا، بل أصاب موقعًا كان يجري فيه تصوير تقرير صحفي".

وتمنت الشفاء العاجل لصحفيي "آر تي". وننتظر رد فعل المنظمات الدولية.
"
أُصيب مراسل قناة "آر تي" الروسية، ستيف سويني، ومصوره، اليوم الخميس، في هجوم إسرائيلي استهدف جنوبي لبنان، وهما يتلقيان العلاج في المستشفى، بحسب ما أفادت القناة.

وجاء في بيان نشر على قناة "آر تي" الروسية على تطبيق تلغرام: "أُصيب مراسل "آر تي"، ستيف سويني، ومصوره بجروح في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان".

وفي حادثة مشابهة في بداية العام الحالي، أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتعرض مراسل وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لخطر الإصابة جراء القصف (الإسرائيلي) في لبنان، إلا أنه لم تتضرر سوى سيارته.
