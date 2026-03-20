تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
واشنطن تصدر ترخيصا عاما يسمح ببيع النفط الإيراني الموجود على السفن
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، ترخيصًا يسمح بنقل وبيع النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني، التي تم تحميلها على السفن حتى تاريخ 20... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء الترخيص العام من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بالوزارة، ليتيح إجراء جميع العمليات التي كانت محظورة بموجب اللوائح الأمريكية، بما في ذلك بيع أو نقل أو تفريغ النفط الخام والمنتجات النفطية، مع استثناء الحالات المحددة في البند (ب) من الترخيص.ويشمل الترخيص أيضًا السفن المحجوزة وفق تلك اللوائح، ويسري مفعوله حتى الساعة 0:01 من يوم 19 أبريل/نيسان 2026، ما يتيح فترة زمنية محددة لإتمام العمليات المصرح بها.ونتيجة للحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، تكاد تتوقف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط من خام برنت فوق 119 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2022، مسجلةً زيادة بنسبة 29–31٪.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
23:31 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 00:09 GMT 21.03.2026)
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، ترخيصًا يسمح بنقل وبيع النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني، التي تم تحميلها على السفن حتى تاريخ 20 مارس/آذار 2026.
وجاء الترخيص العام من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بالوزارة، ليتيح إجراء جميع العمليات التي كانت محظورة بموجب اللوائح الأمريكية، بما في ذلك بيع أو نقل أو تفريغ النفط الخام والمنتجات النفطية، مع استثناء الحالات المحددة في البند (ب) من الترخيص.
ويشمل الترخيص أيضًا السفن المحجوزة وفق تلك اللوائح، ويسري مفعوله حتى الساعة 0:01 من يوم 19 أبريل/نيسان 2026، ما يتيح فترة زمنية محددة لإتمام العمليات المصرح بها.
ونتيجة للحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، تكاد تتوقف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط من خام برنت فوق 119 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2022، مسجلةً زيادة بنسبة 29–31٪.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
