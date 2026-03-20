تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
"الناتو" يعلن نقل جميع أفراد بعثته في العراق إلى أوروبا بأمان
سبوتنيك عربي
أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الجمعة، تعديل وضع بعثته في العراق، ونقل جميع أفرادها من الشرق الأوسط إلى أوروبا بشكل آمن. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكد الحلف مغادرة آخر عناصر البعثة البلاد اليوم الموافق 20 مارس/ آذار 2026، في إطار إعادة تموضع القوات.وأوضح القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، أن العملية تمت بدعم من السلطات العراقية والحلفاء، مشيدا بجهود أفراد البعثة.فيما أكد الحلف أن مهمته ستستمر من مقر القيادة المشتركة في نابولي، باعتبارها مهمة استشارية غير قتالية تهدف إلى دعم قدرات القوات العراقية وتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وروسيا ودول عدة)، وفقا لبيان رسمي.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا قيادة الناتو، أمس الخميس، إلى تجنب التورط في الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.وتحدث السوداني هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روث، أمس، لمناقشة الوضع في المنطقة والتصعيد الخطير للحرب ضد إيران.وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الناتو "يرتكب خطأ فادحا" برفضه مساعدة الولايات المتحدة في العملية ضد إيران.وأضاف أنه لم يتفاجأ بموقف الحلف، واصفا إياه بأنه "طريق ذو اتجاه واحد".
16:22 GMT 20.03.2026
أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الجمعة، تعديل وضع بعثته في العراق، ونقل جميع أفرادها من الشرق الأوسط إلى أوروبا بشكل آمن.
وأكد الحلف مغادرة آخر عناصر البعثة البلاد اليوم الموافق 20 مارس/ آذار 2026، في إطار إعادة تموضع القوات.
وأوضح القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، أن العملية تمت بدعم من السلطات العراقية والحلفاء، مشيدا بجهود أفراد البعثة.
فيما أكد الحلف أن مهمته ستستمر من مقر القيادة المشتركة في نابولي، باعتبارها مهمة استشارية غير قتالية تهدف إلى دعم قدرات القوات العراقية وتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وروسيا ودول عدة)، وفقا لبيان رسمي.
الناتو يعتزم "تعديل" وجوده في العراق لدواع أمنية
14:08 GMT
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا قيادة الناتو، أمس الخميس، إلى تجنب التورط في الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وتحدث السوداني هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روث، أمس، لمناقشة الوضع في المنطقة والتصعيد الخطير للحرب ضد إيران.
السوداني: بعثة "الناتو" تنفذ المهام المتفق عليها مع العراق
22 يناير 2024, 21:55 GMT
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الناتو "يرتكب خطأ فادحا" برفضه مساعدة الولايات المتحدة في العملية ضد إيران.
وأضاف أنه لم يتفاجأ بموقف الحلف، واصفا إياه بأنه "طريق ذو اتجاه واحد".
