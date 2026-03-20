الناتو يعتزم "تعديل" وجوده في العراق لدواع أمنية
الناتو يعتزم "تعديل" وجوده في العراق لدواع أمنية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) أليسون هارت، اليوم الجمعة 20 مارس/آذار، بأن الحلف يُعدّل وجوده في العراق، بناء على اعتبارات أمنية.
2026-03-20T14:08+0000
2026-03-20T14:08+0000
2026-03-20T14:13+0000
وأوضحت هارت بأن الحوار السياسي والتعاون العملي بين الناتو والعراق بما في ذلك في إطار مهمة الناتو في العراق، "سيستمر".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا قيادة الناتو، أمس الخميس، إلى تجنب التورط في الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الناتو "يرتكب خطأ فادحا" برفضه مساعدة الولايات المتحدة في العملية ضد إيران. وأضاف أنه لم يتفاجأ بموقف الحلف، واصفا إياه بأنه "طريق ذو اتجاه واحد".
عراقي, ناتو, أخبار المناخ في العالم
عراقي, ناتو, أخبار المناخ في العالم
الناتو يعتزم "تعديل" وجوده في العراق لدواع أمنية
14:08 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 14:13 GMT 20.03.2026)
صرحت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) أليسون هارت، اليوم الجمعة 20 مارس/آذار، بأن الحلف يُعدّل وجوده في العراق، بناء على اعتبارات أمنية.
وأوضحت هارت بأن الحوار السياسي والتعاون العملي بين الناتو والعراق بما في ذلك في إطار مهمة الناتو في العراق، "سيستمر".
وتابعت: "نؤكد أننا نعدل موقفنا في سياق مهمة الناتو في العراق. ونعمل بتنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء. سلامة أفرادنا هي أولويتنا القصوى، لذا سنمتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا قيادة الناتو، أمس الخميس، إلى تجنب التورط في الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وتحدث السوداني هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روث، أمس، لمناقشة الوضع في المنطقة والتصعيد الخطير للحرب ضد إيران.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الناتو "يرتكب خطأ فادحا" برفضه مساعدة الولايات المتحدة في العملية ضد إيران.
وأضاف أنه لم يتفاجأ بموقف الحلف، واصفا إياه بأنه "طريق ذو اتجاه واحد".