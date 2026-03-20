الناتو يعتزم "تعديل" وجوده في العراق لدواع أمنية

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
الحرب تدخل المحظور باستهداف حقول الطاقة في إيران والخليج وإسرائيل، إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالب بتعويضات
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/الناتو-يعتزم-تعديل-وجوده-في-العراق-لدواع-أمنية-1111719136.html
الناتو يعتزم "تعديل" وجوده في العراق لدواع أمنية
الناتو يعتزم "تعديل" وجوده في العراق لدواع أمنية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) أليسون هارت، اليوم الجمعة 20 مارس/آذار، بأن الحلف يُعدّل وجوده في العراق، بناء على اعتبارات أمنية. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0a/1096658212_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_d272133e7f54c599e93a60026fa17b98.jpg
وأوضحت هارت بأن الحوار السياسي والتعاون العملي بين الناتو والعراق بما في ذلك في إطار مهمة الناتو في العراق، "سيستمر".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا قيادة الناتو، أمس الخميس، إلى تجنب التورط في الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الناتو "يرتكب خطأ فادحا" برفضه مساعدة الولايات المتحدة في العملية ضد إيران. وأضاف أنه لم يتفاجأ بموقف الحلف، واصفا إياه بأنه "طريق ذو اتجاه واحد".
https://sarabic.ae/20260319/15-عاما-على-تدخل-الناتو-في-ليبيا-حين-تحولت-حماية-المدنيين-إلى-غطاء-لتدمير-دولة؟--1111665983.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0a/1096658212_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_cad0fe5429b0d45dbc63af821f431e7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو يعتزم "تعديل" وجوده في العراق لدواع أمنية

14:08 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 14:13 GMT 20.03.2026)
© Getty Images / picture allianceعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© Getty Images / picture alliance
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) أليسون هارت، اليوم الجمعة 20 مارس/آذار، بأن الحلف يُعدّل وجوده في العراق، بناء على اعتبارات أمنية.
وأوضحت هارت بأن الحوار السياسي والتعاون العملي بين الناتو والعراق بما في ذلك في إطار مهمة الناتو في العراق، "سيستمر".

وتابعت: "نؤكد أننا نعدل موقفنا في سياق مهمة الناتو في العراق. ونعمل بتنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء. سلامة أفرادنا هي أولويتنا القصوى، لذا سنمتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا قيادة الناتو، أمس الخميس، إلى تجنب التورط في الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وتحدث السوداني هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روث، أمس، لمناقشة الوضع في المنطقة والتصعيد الخطير للحرب ضد إيران.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الناتو "يرتكب خطأ فادحا" برفضه مساعدة الولايات المتحدة في العملية ضد إيران.
وأضاف أنه لم يتفاجأ بموقف الحلف، واصفا إياه بأنه "طريق ذو اتجاه واحد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала