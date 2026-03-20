https://sarabic.ae/20260320/الناتو-يعتزم-تعديل-وجوده-في-العراق-لدواع-أمنية-1111719136.html

الناتو يعتزم "تعديل" وجوده في العراق لدواع أمنية

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) أليسون هارت، اليوم الجمعة 20 مارس/آذار، بأن الحلف يُعدّل وجوده في العراق، بناء على اعتبارات أمنية.

2026-03-20T14:13+0000

عراقي

ناتو

أخبار المناخ في العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0a/1096658212_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_d272133e7f54c599e93a60026fa17b98.jpg

وأوضحت هارت بأن الحوار السياسي والتعاون العملي بين الناتو والعراق بما في ذلك في إطار مهمة الناتو في العراق، "سيستمر".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا قيادة الناتو، أمس الخميس، إلى تجنب التورط في الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الناتو "يرتكب خطأ فادحا" برفضه مساعدة الولايات المتحدة في العملية ضد إيران. وأضاف أنه لم يتفاجأ بموقف الحلف، واصفا إياه بأنه "طريق ذو اتجاه واحد".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

