روسيا تطور دفيئة فضائية لزراعة الخضروات خلال الرحلات إلى المريخ

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/روسيا-تطور-دفيئة-فضائية-لزراعة-الخضروات-خلال-الرحلات-إلى-المريخ-1111715081.html
روسيا تطور دفيئة فضائية لزراعة الخضروات خلال الرحلات إلى المريخ
روسيا تطور دفيئة فضائية لزراعة الخضروات خلال الرحلات إلى المريخ
سبوتنيك عربي
أكد يولي بيركوفيتش، رئيس مختبر في معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن العلماء الروس يعملون على تطوير مشروع... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T12:18+0000
2026-03-20T12:26+0000
علوم
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085081433_0:226:3080:1959_1920x0_80_0_0_04dad253570300cf9f146f9bd582a641.jpg
وقال بيركوفيتش: "يتضمن مشروعنا العام أربع وحدات دفيئة (البيوت الزجاجية). أولاً، هناك وحدة للمحاصيل الخضراء، والتي نخطط حاليًا لإرسالها إلى بايكونور (مدينة في كازاخستان) في عام 2028.وأوضح أنه في المستقبل، مع الرحلات الفضائية الطويلة الأمد (إلى المريخ والعودة منه، على سبيل المثال، ستستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات) ستتطلب بيوتًا زجاجية مماثلة. وخلال هذه الفترة، ستفقد الفيتامينات المستخرجة من الأرض على شكل مكملات غذائية جودتها.سيتم اختبار نظام "فيتاسيكل-تي"، وهو عبارة عن دفيئة ناقلة لزراعة الخس، على متن محطة الفضاء الدولية؛ ومن المقرر شحنها إلى بايكونور قبل تسليمها إلى المحطة في عام 2028. ويخطط العلماء لاختبار وحدة زراعة الجزر على متن محطة الفضاء الروسية، والتي ستحل محلها.وأوضح بيركوفيتش أن التجارب الأولية على زراعة الفلفل والطماطم جارية حاليًا.علماء روس يبتكرون طريقة لجعل استخراج الغاز أكثر أمانا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085081433_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_d423389ab4e1f343d4cec739871d61ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, العالم, روسيا
علوم, العالم, روسيا

روسيا تطور دفيئة فضائية لزراعة الخضروات خلال الرحلات إلى المريخ

12:18 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 12:26 GMT 20.03.2026)
© Photo / unsplash/Alex Ghizilaحبات طماطم
حبات طماطم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© Photo / unsplash/Alex Ghizila
تابعنا عبر
أكد يولي بيركوفيتش، رئيس مختبر في معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن العلماء الروس يعملون على تطوير مشروع لدفيئة فضائية لزراعة الخس والجزر والطماطم والفلفل، والتي يمكن أن تلبي احتياجات الفيتامينات للمشاركين في رحلة المريخ.
وقال بيركوفيتش: "يتضمن مشروعنا العام أربع وحدات دفيئة (البيوت الزجاجية). أولاً، هناك وحدة للمحاصيل الخضراء، والتي نخطط حاليًا لإرسالها إلى بايكونور (مدينة في كازاخستان) في عام 2028.

وتابع: "الوحدة الثانية هي وحدة الجزر، والوحدة الثالثة مخصصة للطماطم القزمية، والرابعة مخصصة للفلفل الحلو القزمي".

وأوضح أنه في المستقبل، مع الرحلات الفضائية الطويلة الأمد (إلى المريخ والعودة منه، على سبيل المثال، ستستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات) ستتطلب بيوتًا زجاجية مماثلة. وخلال هذه الفترة، ستفقد الفيتامينات المستخرجة من الأرض على شكل مكملات غذائية جودتها.
سيتم اختبار نظام "فيتاسيكل-تي"، وهو عبارة عن دفيئة ناقلة لزراعة الخس، على متن محطة الفضاء الدولية؛ ومن المقرر شحنها إلى بايكونور قبل تسليمها إلى المحطة في عام 2028. ويخطط العلماء لاختبار وحدة زراعة الجزر على متن محطة الفضاء الروسية، والتي ستحل محلها.
وأوضح بيركوفيتش أن التجارب الأولية على زراعة الفلفل والطماطم جارية حاليًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала