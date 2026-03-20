روسيا تطور دفيئة فضائية لزراعة الخضروات خلال الرحلات إلى المريخ
روسيا تطور دفيئة فضائية لزراعة الخضروات خلال الرحلات إلى المريخ
سبوتنيك عربي
أكد يولي بيركوفيتش، رئيس مختبر في معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن العلماء الروس يعملون على تطوير مشروع... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T12:18+0000
2026-03-20T12:18+0000
2026-03-20T12:26+0000
وقال بيركوفيتش: "يتضمن مشروعنا العام أربع وحدات دفيئة (البيوت الزجاجية). أولاً، هناك وحدة للمحاصيل الخضراء، والتي نخطط حاليًا لإرسالها إلى بايكونور (مدينة في كازاخستان) في عام 2028.وأوضح أنه في المستقبل، مع الرحلات الفضائية الطويلة الأمد (إلى المريخ والعودة منه، على سبيل المثال، ستستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات) ستتطلب بيوتًا زجاجية مماثلة. وخلال هذه الفترة، ستفقد الفيتامينات المستخرجة من الأرض على شكل مكملات غذائية جودتها.سيتم اختبار نظام "فيتاسيكل-تي"، وهو عبارة عن دفيئة ناقلة لزراعة الخس، على متن محطة الفضاء الدولية؛ ومن المقرر شحنها إلى بايكونور قبل تسليمها إلى المحطة في عام 2028. ويخطط العلماء لاختبار وحدة زراعة الجزر على متن محطة الفضاء الروسية، والتي ستحل محلها.وأوضح بيركوفيتش أن التجارب الأولية على زراعة الفلفل والطماطم جارية حاليًا.علماء روس يبتكرون طريقة لجعل استخراج الغاز أكثر أمانا
علوم, العالم, روسيا
روسيا تطور دفيئة فضائية لزراعة الخضروات خلال الرحلات إلى المريخ
12:18 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 12:26 GMT 20.03.2026)
أكد يولي بيركوفيتش، رئيس مختبر في معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن العلماء الروس يعملون على تطوير مشروع لدفيئة فضائية لزراعة الخس والجزر والطماطم والفلفل، والتي يمكن أن تلبي احتياجات الفيتامينات للمشاركين في رحلة المريخ.
وقال بيركوفيتش: "يتضمن مشروعنا العام أربع وحدات دفيئة (البيوت الزجاجية). أولاً، هناك وحدة للمحاصيل الخضراء، والتي نخطط حاليًا لإرسالها إلى بايكونور (مدينة في كازاخستان) في عام 2028.
وتابع: "الوحدة الثانية هي وحدة الجزر، والوحدة الثالثة مخصصة للطماطم القزمية، والرابعة مخصصة للفلفل الحلو القزمي".
وأوضح أنه في المستقبل، مع الرحلات الفضائية الطويلة الأمد (إلى المريخ والعودة منه، على سبيل المثال، ستستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات) ستتطلب بيوتًا زجاجية مماثلة. وخلال هذه الفترة، ستفقد الفيتامينات المستخرجة من الأرض على شكل مكملات غذائية جودتها.
سيتم اختبار نظام "فيتاسيكل-تي"، وهو عبارة عن دفيئة ناقلة لزراعة الخس، على متن محطة الفضاء الدولية؛ ومن المقرر شحنها إلى بايكونور قبل تسليمها إلى المحطة في عام 2028. ويخطط العلماء لاختبار وحدة زراعة الجزر على متن محطة الفضاء الروسية، والتي ستحل محلها.
وأوضح بيركوفيتش أن التجارب الأولية على زراعة الفلفل والطماطم جارية حاليًا.