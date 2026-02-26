https://sarabic.ae/20260226/طبيب-يعلن-عن-تطوير-لقاح-ضد-حساسية-حبوب-لقاح-الرجيد-1110773161.html
طبيب يعلن عن تطوير لقاح ضد حساسية حبوب "لقاح الرجيد"
طبيب يعلن عن تطوير لقاح ضد حساسية حبوب "لقاح الرجيد"
يجري تطوير لقاح ضد حساسية حبوب لقاح "الرجيد" في روسيا ويخضع حاليًا لتجارب ما قبل السريرية. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال كبير اختصاصيي الحساسية والمناعة في وزارة الصحة الروسية، موسى خايتوف، خلال جلسة من منتدى "تقنيات المستقبل": "نعمل حاليًا على تطوير لقاح ضد حبوب لقاح الرجيد. هذه مشكلة كبيرة في المناطق الجنوبية من بلادنا. ومرة أخرى، لا يزال اللقاح في مرحلة البحث ما قبل السريري".وفي عام 2024، ركز المنتدى على "طب المستقبل"، بينما ركز في عام 2025 على المواد والكيمياء الجديدة، وكان موضوعه الرئيسي الاقتصاد الحيوي.وشهدت العاصمة الروسية موسكو العام الحالي منتدى "تقنيات المستقبل"، الذي جرى في يومي 20 و21 فبراير/ شباط الجاري، بحضور كبار العلماء الروس والأجانب، ورجال الأعمال والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات.وناقش المشاركون في المنتدى القضايا الرئيسية وآفاق تطوير صناعة المواد والكيمياء الجديدة وأهم المجالات المبتكرة والمشاريع الجاذبة للاستثمار.
طبيب يعلن عن تطوير لقاح ضد حساسية حبوب "لقاح الرجيد"
يجري تطوير لقاح ضد حساسية حبوب لقاح "الرجيد" في روسيا ويخضع حاليًا لتجارب ما قبل السريرية.
وقال كبير اختصاصيي الحساسية والمناعة في وزارة الصحة الروسية، موسى خايتوف، خلال جلسة من منتدى "تقنيات المستقبل": "نعمل حاليًا على تطوير لقاح ضد حبوب لقاح الرجيد. هذه مشكلة كبيرة في المناطق الجنوبية من بلادنا. ومرة أخرى، لا يزال اللقاح في مرحلة البحث ما قبل السريري".
ويعقد منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو سنويا منذ عام 2023، وتعرض فيه أحدث التقنيات والتطويرات العلمية المبتكرة التي ستشكل ملامح القطاعات الاقتصادية في السنوات المقبلة.
وفي عام 2024، ركز المنتدى على "طب المستقبل"، بينما ركز في عام 2025 على المواد والكيمياء الجديدة، وكان موضوعه الرئيسي الاقتصاد الحيوي.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو العام الحالي منتدى "تقنيات المستقبل"
، الذي جرى في يومي 20 و21 فبراير/ شباط الجاري، بحضور كبار العلماء الروس والأجانب، ورجال الأعمال والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وناقش المشاركون في المنتدى القضايا الرئيسية وآفاق تطوير صناعة المواد والكيمياء الجديدة وأهم المجالات المبتكرة والمشاريع الجاذبة للاستثمار.