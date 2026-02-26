طبيب يعلن عن تطوير لقاح ضد حساسية حبوب "لقاح الرجيد"

عربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/طبيب-يعلن-عن-تطوير-لقاح-ضد-حساسية-حبوب-لقاح-الرجيد-1110773161.html
طبيب يعلن عن تطوير لقاح ضد حساسية حبوب "لقاح الرجيد"
طبيب يعلن عن تطوير لقاح ضد حساسية حبوب "لقاح الرجيد"
سبوتنيك عربي
يجري تطوير لقاح ضد حساسية حبوب لقاح "الرجيد" في روسيا ويخضع حاليًا لتجارب ما قبل السريرية. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T11:17+0000
2026-02-26T11:17+0000
دعم اجتماعي
موسكو
الصحة
أخبار تكنولوجية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048263625_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b09595e83db12f0b9848922466c436b1.jpg
وقال كبير اختصاصيي الحساسية والمناعة في وزارة الصحة الروسية، موسى خايتوف، خلال جلسة من منتدى "تقنيات المستقبل": "نعمل حاليًا على تطوير لقاح ضد حبوب لقاح الرجيد. هذه مشكلة كبيرة في المناطق الجنوبية من بلادنا. ومرة ​​أخرى، لا يزال اللقاح في مرحلة البحث ما قبل السريري".وفي عام 2024، ركز المنتدى على "طب المستقبل"، بينما ركز في عام 2025 على المواد والكيمياء الجديدة، وكان موضوعه الرئيسي الاقتصاد الحيوي.وشهدت العاصمة الروسية موسكو العام الحالي منتدى "تقنيات المستقبل"، الذي جرى في يومي 20 و21 فبراير/ شباط الجاري، بحضور كبار العلماء الروس والأجانب، ورجال الأعمال والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات.وناقش المشاركون في المنتدى القضايا الرئيسية وآفاق تطوير صناعة المواد والكيمياء الجديدة وأهم المجالات المبتكرة والمشاريع الجاذبة للاستثمار.
https://sarabic.ae/20260224/اختراق-علمي-لقاح-أنفي-يجمع-الحماية-من-الفيروسات-التنفسية-والبكتيريا-والحساسية--1110685230.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048263625_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_227a5f22a0ec099f26420b87133498f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دعم اجتماعي, موسكو, الصحة, أخبار تكنولوجية, روسيا
دعم اجتماعي, موسكو, الصحة, أخبار تكنولوجية, روسيا

طبيب يعلن عن تطوير لقاح ضد حساسية حبوب "لقاح الرجيد"

11:17 GMT 26.02.2026
© REUTERS / Jon Nazcaموظف في الرعاية الصحية يحضر جرعة من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم باللقاح في روندا، إسبانيا، 11 فبراير 2021
موظف في الرعاية الصحية يحضر جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم باللقاح في روندا، إسبانيا، 11 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Jon Nazca
تابعنا عبر
يجري تطوير لقاح ضد حساسية حبوب لقاح "الرجيد" في روسيا ويخضع حاليًا لتجارب ما قبل السريرية.
وقال كبير اختصاصيي الحساسية والمناعة في وزارة الصحة الروسية، موسى خايتوف، خلال جلسة من منتدى "تقنيات المستقبل": "نعمل حاليًا على تطوير لقاح ضد حبوب لقاح الرجيد. هذه مشكلة كبيرة في المناطق الجنوبية من بلادنا. ومرة ​​أخرى، لا يزال اللقاح في مرحلة البحث ما قبل السريري".
ويعقد منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو سنويا منذ عام 2023، وتعرض فيه أحدث التقنيات والتطويرات العلمية المبتكرة التي ستشكل ملامح القطاعات الاقتصادية في السنوات المقبلة.
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
مجتمع
اختراق علمي.. لقاح أنفي يجمع الحماية من الفيروسات التنفسية والبكتيريا والحساسية
24 فبراير, 10:30 GMT
وفي عام 2024، ركز المنتدى على "طب المستقبل"، بينما ركز في عام 2025 على المواد والكيمياء الجديدة، وكان موضوعه الرئيسي الاقتصاد الحيوي.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو العام الحالي منتدى "تقنيات المستقبل"، الذي جرى في يومي 20 و21 فبراير/ شباط الجاري، بحضور كبار العلماء الروس والأجانب، ورجال الأعمال والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وناقش المشاركون في المنتدى القضايا الرئيسية وآفاق تطوير صناعة المواد والكيمياء الجديدة وأهم المجالات المبتكرة والمشاريع الجاذبة للاستثمار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала