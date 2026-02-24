https://sarabic.ae/20260224/اختراق-علمي-لقاح-أنفي-يجمع-الحماية-من-الفيروسات-التنفسية-والبكتيريا-والحساسية--1110685230.html

اختراق علمي.. لقاح أنفي يجمع الحماية من الفيروسات التنفسية والبكتيريا والحساسية

اختراق علمي.. لقاح أنفي يجمع الحماية من الفيروسات التنفسية والبكتيريا والحساسية

أعلن باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد عن تطوير لقاح أنفي تجريبي قادر على توفير حماية واسعة من مجموعة متنوعة من الفيروسات والبكتيريا وحتى مسببات الحساسية،... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس"، يختلف اللقاح الجديد عن اللقاحات التقليدية، التي تستهدف فيروسًا بعينه، إذ يعزز الجهاز المناعي في الرئة ليبقى في حالة تأهب لفترة طويلة، ما يسمح له بالتصدي لتهديدات عدة في الوقت ذاته، وفقا لموقع "ساينس دايلي". وتستند اللقاحات التقليدية، منذ أكثر من قرنين، إلى "التخصص المناعي"، أي تدريب الجسم على التعرف إلى جزء محدد من المرض، مثل البروتين الشوكي في فيروس كورونا، ما يجعلها أقل فعالية عند تحوّر الفيروسات سريعًا، كما يحدث مع الإنفلونزا و"كوفيد-19". وأظهرت نتائج التجارب على الفئران، التي حصلت على اللقاح عبر قطرات أنفية، وبعد ثلاث جرعات، حماية ضد فيروس "سارس-كوف- 2" وفيروسات كورونا أخرى، مع انخفاض الحمل الفيروسي في الرئة بمقدار يصل إلى 700 ضعف، وأظهرت أيضا منع فقدان الوزن المرتبط بالمرض، ونجاة جميع الفئران المطعّمة مقارنة بارتفاع الوفيات في غير المطعّمة، وحماية من البكتيريا لبتنفسية الخطيرة مثل المكورات العنقودية الذهبية والـ"أسينيتوباكتر بوماني"، وأشارت النتائج إلى تقليل ردود الفعل التحسسية تجاه عث غبار المنزل، أحد مسببات الربو الشائعة. كيف يعمل اللقاح؟النتيجةقدرة الرئة على إطلاق استجابة تكيفية سريعة خلال ثلاثة أيام فقط، بدلًا من أسبوعين عادةً.ويستعد الفريق الآن لإطلاق المرحلة الأولى من تجارب السلامة البشرية، وإذا أثبت اللقاح أمانه وفعاليته، قد يُطرح على شكل بخاخ أنفي موسمي يُعطى مرة أو مرتين سنويًا، يوفر حماية من "كوفيد-19" والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي ونزلات البرد والالتهاب الرئوي البكتيري، وربما بعض مسببات الحساسية. وحتى الآن، تقتصر النتائج على التجارب الحيوانية، لكن الباحثين يؤكدون أن هذا الاختراق العلمي أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى التطبيق العملي على البشر.

