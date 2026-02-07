الصحة العالمية: خطر انتشار فيروس "نيباه" عالمي منخفض

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الصحة العالمية: خطر انتشار فيروس "نيباه" عالمي منخفض
الصحة العالمية: خطر انتشار فيروس "نيباه" عالمي منخفض

أفادت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بأن خطر انتشار فيروس نيباه على المستوى العالمي يُصنّف بأنه منخفض، وفقًا للبيان الصادر عن المنظمة.
وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع المنظمة: "يُقدّر خطر الانتشار العالمي للمرض (فيروس نيباه) بأنه منخفض".
فيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
الصحة العالمية: الإصابة بفيروس "نيباه" قد تكون دون أعراض
30 يناير, 04:05 GMT
وذكرت الوثيقة أن بنغلاديش أبلغت منظمة الصحة العالمية في 3 فبراير/شباط عن إصابة امرأة تتراوح أعمارها بين 40 و50 عامًا بفيروس نيباه. وقد تم إدخالها المستشفى في 28 يناير/كانون الثاني، وتوفيت في اليوم نفسه. وأشارت التقارير إلى أن الأشخاص الذين خالطوا المتوفاة يخضعون الآن لمراقبة الأخصائيين.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني، أعلنت سلطات ولاية البنغال الغربية الهندية عن عدة إصابات بفيروس نيباه بين العاملين في القطاع الطبي. وردت العديد من دول آسيا، بما في ذلك فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا، على هذه التقارير بزيادة إجراءات المراقبة الصحية والوقائية.
وتصنّف منظمة الصحة العالمية فيروس نيباه من بين أخطر الفيروسات في العالم، إذ لا تتوفر أدوية أو لقاحات مضادة له. ويمكن للفيروس أن يسبب الحمى والتهاب الدماغ الذي يؤدي إلى تلف وموت خلايا المخ، ويبلغ معدل الوفيات الناتج عن الإصابة بين 40 و75%.
