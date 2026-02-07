https://sarabic.ae/20260207/الصحة-العالمية-خطر-انتشار-فيروس-نيباه-عالمي-منخفض-1110086121.html
أفادت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بأن خطر انتشار فيروس نيباه على المستوى العالمي يُصنّف بأنه منخفض، وفقًا للبيان الصادر عن المنظمة. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
00:36 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 00:40 GMT 07.02.2026)
أفادت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بأن خطر انتشار فيروس نيباه على المستوى العالمي يُصنّف بأنه منخفض، وفقًا للبيان الصادر عن المنظمة.
وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع المنظمة: "يُقدّر خطر الانتشار العالمي للمرض (فيروس نيباه) بأنه منخفض".
وذكرت الوثيقة أن بنغلاديش أبلغت منظمة الصحة العالمية في 3 فبراير/شباط عن إصابة امرأة تتراوح أعمارها بين 40 و50 عامًا
بفيروس نيباه. وقد تم إدخالها المستشفى في 28 يناير/كانون الثاني، وتوفيت في اليوم نفسه. وأشارت التقارير إلى أن الأشخاص الذين خالطوا المتوفاة يخضعون الآن لمراقبة الأخصائيين.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني، أعلنت سلطات ولاية البنغال الغربية الهندية
عن عدة إصابات بفيروس نيباه بين العاملين في القطاع الطبي. وردت العديد من دول آسيا، بما في ذلك فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا، على هذه التقارير بزيادة إجراءات المراقبة الصحية والوقائية.
وتصنّف منظمة الصحة العالمية فيروس نيباه من بين أخطر الفيروسات في العالم، إذ لا تتوفر أدوية أو لقاحات مضادة له. ويمكن للفيروس أن يسبب الحمى والتهاب الدماغ الذي يؤدي إلى تلف وموت خلايا المخ، ويبلغ معدل الوفيات الناتج عن الإصابة بين 40 و75%.