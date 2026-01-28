الصحة العالمية: لا يوجد انتشار واسع لفيروس نيباه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
الصحة العالمية: لا يوجد انتشار واسع لفيروس نيباه
الصحة العالمية: لا يوجد انتشار واسع لفيروس نيباه
الصحة العالمية: لا يوجد انتشار واسع لفيروس نيباه

فيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر
أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بعدم وجود دلائل على انتشار واسع لفيروس نيباه في الوقت الحالي، فيما نفت الهند الأنباء التي تحدثت عن 5 حالات إصابة بالفيروس.
وقال المكتب الروسي لمنظمة الصحة العالمية لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد حاليًا دليل على زيادة أو انتشار واسع للعدوى، وقد أظهرت الهند قدرة عالية على الكشف عن هذه التفشيات واحتوائها".
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2021
"وباء مرعب"... الصين تخرج عن صمتها وتعلق على فيروس "نيباه" الفتاك
31 يناير 2021, 11:29 GMT
وأوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات الوقاية عند السفر، بما في ذلك تجنب الاتصال الوثيق مع المصابين وطلب الرعاية الطبية عند ظهور أعراض المرض.
وأضاف المكتب أن حكومة الهند، بالتنسيق الوثيق مع حكومة ولاية البنغال الغربية، بدأت بعد رصد الإصابات باتخاذ إجراءات صحية عامة عاجلة وشاملة وفق البروتوكولات المعتمدة.
وأوضح المكتب: "تم التعرف على 196 شخصًا كانوا على اتصال بالحالات المؤكدة، وتمت متابعتهم وفحصهم جميعًا، وكانت جميع النتائج سلبية ولم تظهر عليهم أي أعراض".
وأشار المكتب إلى أنه بفضل التنسيق بين السلطات الصحية المركزية والمحلية، جرى تعزيز الرقابة الوبائية، وإجراء الفحوصات المخبرية والميدانية، مما مكّن من احتواء الحالات المصابة في الوقت المناسب.
في السياق، نفى وزير الصحة الهندي الأنباء التي تحدثت عن خمسة حالات إصابة بفيروس نيباه في البلاد، مؤكدًا أنه منذ ديسمبر/كانون الأول 2025، سُجلت حالتان فقط في ولاية البنغال الغربية.
فيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
مجتمع
فيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر
24 يناير, 19:32 GMT
وأوضح في بيان للوزارة: "لوحظ أن بعض وسائل الإعلام تنشر بيانات مضللة أو غير مؤكدة حول حالات الإصابة بفيروس نيباه. ووفقًا للمعلومات الواردة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد تم تسجيل حالتين مؤكدة فقط منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى الآن في البنغال الغربية".
وأشارت الوزارة إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة حتى الآن، وأن الوضع تحت المراقبة المستمرة، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للصحة العامة.
وشددت على أن الجمهور ووسائل الإعلام يجب أن يعتمدوا فقط على المعلومات الرسمية الموثوقة ويتجنبوا نشر الأخبار غير المؤكدة أو المضللة.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني، أعلنت السلطات في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند عن حالتين إصابة بين العاملين في المجال الطبي بفيروس نيباه. ويتلقى المصابان العلاج في مستشفى باراساتا حيث يعملان، وقد وُضعا في العزل مع توصيلهما بجهاز التنفس الاصطناعي.
يذكر أن فيروس نيباه يُعد من أخطر الفيروسات في العالم، ولا يوجد له علاج أو لقاح، ويسبب الفيروس الحمى والتهاب الدماغ، حيث يؤدي إلى تلف وموت خلايا المخ، وتبلغ نسبة الوفيات بين المصابين من 40 إلى 75%.
وينتقل الفيروس عن طريق الخفافيش والفئران، وعادة يصاب البشر به عند تناول الفواكه الملوثة بلعاب الحيوانات المصابة، كما يمكن أن ينتقل عبر الحيوانات المنزلية. ومع ذلك، فإن نيباه لا ينتقل بسهولة عبر الهواء، ويحتاج إلى تماس مباشر مع سوائل الجسم للمرضى.
