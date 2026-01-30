الصحة العالمية: الإصابة بفيروس "نيباه" قد تكون دون أعراض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/الصحة-العالمية-الإصابة-بفيروس-نيباه-قد-تكون-دون-أعراض-1109794707.html
الصحة العالمية: الإصابة بفيروس "نيباه" قد تكون دون أعراض
الصحة العالمية: الإصابة بفيروس "نيباه" قد تكون دون أعراض
سبوتنيك عربي
قال الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف طارق جزاريفيتش، الجمعة، إن الإصابة بفيروس "نيباه"، الذي تم تسجيل عدد من حالاته في الهند، قد تكون دون ظهور... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T04:05+0000
2026-01-30T04:28+0000
منظمة الصحة العالمية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109598104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a35935e98d034046d74330130c4507cf.jpg
وأوضح جزاريفيتش، في تصريح لـ"سبوتنيك": "تسبب عدوى فيروس "نيباه" لدى الإنسان طيفًا واسعًا من المظاهر السريرية، بدءًا من العدوى دون أعراض، وصولًا إلى التهابات تنفسية حادة والتهاب دماغي مميت".وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس حيواني المصدر، أي ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات، كما يمكن أن ينتقل عبر الأغذية الملوثة، والانتقال المباشر بين البشر.وأضاف جزاريفيتش:وفي منتصف يناير/كانون الثاني، أعلنت سلطات ولاية بنغال الغربية الهندية تسجيل عدة إصابات بفيروس نيباه بين عاملين في المجال الطبي. وأفادت بأن المصابين يخضعون للعلاج في مستشفى باراسات الذي يعملون فيه، وتم وضعهم في العزل وربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي. وعلى الرغم من تقارير وسائل إعلام غربية تحدثت عن زيادة عدد الإصابات، لم تعلن السلطات الهندية عن تسجيل حالات جديدة.وعلى خلفية هذه التقارير، أعلنت عدة دول آسيوية، من بينها: فيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا، ودول أخرى، تشديد إجراءات الرقابة الصحية والوبائية.وتصنف منظمة الصحة العالمية فيروس "نيباه" ضمن أخطر الفيروسات في العالم، إذ لا يتوفر له حتى الآن علاج أو لقاح. ويمكن أن يسبب الفيروس الحمى، واعتلال الدماغ، أي تلف وموت خلايا الدماغ.فيما تتراوح نسبة الوفيات بين 40 و75%، وينتقل الفيروس عبر خفافيش الفاكهة، كما يمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر تناول فواكه ملوثة بلعاب حيوان مصاب، أو عبر الحيوانات الأليفة. ولا ينتقل فيروس "نيباه" بسهولة عبر الهواء، إذ يتطلب تماسًا مباشرًا مع سوائل جسم المصابين.
https://sarabic.ae/20260128/الصحة-العالمية-لا-يوجد-انتشار-واسع-لفيروس-نيباه-1109712348.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109598104_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_566f741f9c63035292eb6a81e60c4b1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم

الصحة العالمية: الإصابة بفيروس "نيباه" قد تكون دون أعراض

04:05 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 04:28 GMT 30.01.2026)
© AP Photo / Manish Swarupفيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر
فيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Manish Swarup
تابعنا عبر
قال الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف طارق جزاريفيتش، الجمعة، إن الإصابة بفيروس "نيباه"، الذي تم تسجيل عدد من حالاته في الهند، قد تكون دون ظهور أعراض.
وأوضح جزاريفيتش، في تصريح لـ"سبوتنيك": "تسبب عدوى فيروس "نيباه" لدى الإنسان طيفًا واسعًا من المظاهر السريرية، بدءًا من العدوى دون أعراض، وصولًا إلى التهابات تنفسية حادة والتهاب دماغي مميت".
فيروس قاتل يظهر في الهند… والسلطات تتحرك لاحتواء الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الصحة العالمية: لا يوجد انتشار واسع لفيروس "نيباه"
28 يناير, 02:35 GMT
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس حيواني المصدر، أي ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات، كما يمكن أن ينتقل عبر الأغذية الملوثة، والانتقال المباشر بين البشر.
وأضاف جزاريفيتش:

"يمكن أن تحدث عدوى فيروس "نيباه" من إنسان إلى آخر أيضًا في حالات المخالطة القريبة والمطولة مع أشخاص مصابين، وكذلك في الحالات التي تم توثيقها كعدوى مكتسبة داخل المستشفيات".

وفي منتصف يناير/كانون الثاني، أعلنت سلطات ولاية بنغال الغربية الهندية تسجيل عدة إصابات بفيروس نيباه بين عاملين في المجال الطبي. وأفادت بأن المصابين يخضعون للعلاج في مستشفى باراسات الذي يعملون فيه، وتم وضعهم في العزل وربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي. وعلى الرغم من تقارير وسائل إعلام غربية تحدثت عن زيادة عدد الإصابات، لم تعلن السلطات الهندية عن تسجيل حالات جديدة.
وعلى خلفية هذه التقارير، أعلنت عدة دول آسيوية، من بينها: فيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا، ودول أخرى، تشديد إجراءات الرقابة الصحية والوبائية.
وتصنف منظمة الصحة العالمية فيروس "نيباه" ضمن أخطر الفيروسات في العالم، إذ لا يتوفر له حتى الآن علاج أو لقاح. ويمكن أن يسبب الفيروس الحمى، واعتلال الدماغ، أي تلف وموت خلايا الدماغ.
فيما تتراوح نسبة الوفيات بين 40 و75%، وينتقل الفيروس عبر خفافيش الفاكهة، كما يمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر تناول فواكه ملوثة بلعاب حيوان مصاب، أو عبر الحيوانات الأليفة. ولا ينتقل فيروس "نيباه" بسهولة عبر الهواء، إذ يتطلب تماسًا مباشرًا مع سوائل جسم المصابين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала