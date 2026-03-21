دراسة: الأطفال يتقنون فن الخداع منذ الأشهر الأولى
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة قادتها جامعة بريستول البريطانية أن نحو ربع الأطفال يبدأون في فهم الخداع وممارسته بعمر 10 أشهر فقط، فيما ترتفع النسبة إلى النصف بحلول 17 شهراً،... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T16:22+0000
وقادت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Cognitive Development"، البروفيسورة إيلينا هويكا، أستاذة التربية في جامعة بريستول، بالتعاون مع باحثين من جامعات أكسفورد، شيفيلد، ووريك، وواترلو الكندية، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". واعتمدت على استطلاع آراء آباء أكثر من 750 طفلاً تتراوح أعمارهم بين الولادة و47 شهراً من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، حيث أجاب الآباء عن سلوكيات أطفالهم الخادعة. حدد الباحثون 16 نوعاً مختلفاً من الخداع يتطور تدريجياً مع العمر: في السنة الأولى: يظهر الخداع بشكل بدائي عبر أفعال بسيطة مثل التظاهر بعدم السمع، إخفاء الألعاب، أو تناول شيء ممنوع بعيداً عن أنظار الوالدين. من عمر سنتين: يزداد التنوع مع الإنكار اللفظي البسيط، تجاهل الأوامر (كالتظاهر بعدم سماع طلب ترتيب الألعاب)، أو تقديم أعذار لتجنب المهام. وبحلول ثلاث سنوات: يصبح الخداع أكثر تعقيداً واعتماداً على فهم أعمق لعقول الآخرين، فيشمل المبالغة، التقليل من الحقيقة، الكذب الصريح، إخفاء معلومات (مثل إلقاء اللوم على الآخر مع تجاهل دوره في المشكلة)، أو استخدام أساليب الإلهاء مثل "انظر هناك!" للقيام بأمر محظور. وأضافت أن فهم الآباء لأنماط الخداع المتوقعة حسب العمر يساعدهم على التواصل بشكل أفضل مع أطفالهم، والتعامل مع هذه السلوكيات بطريقة بناءة، مع البقاء "خطوة واحدة إلى الأمام" من المخادعين الصغار.
https://sarabic.ae/20260118/دراسة-عكس-التصورات-السائدة-ألعاب-الفيديو-قد-تعزز-ذكاء-الأطفال-1109364473.html
https://sarabic.ae/20251215/دراسة-الأطفال-النباتيون-أقصر-قامة-وأنحف-من-أقرانهم-متناولي-اللحوم-1108197848.html
