تغطية مباشرة لليوم الـ22 من الحرب على إيران.. هجمات متبادلة وتصعيد متواصل في لبنان.. صور وفيديو
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الأطفال يتقنون فن الخداع منذ الأشهر الأولى
دراسة: الأطفال يتقنون فن الخداع منذ الأشهر الأولى
كشفت دراسة حديثة قادتها جامعة بريستول البريطانية أن نحو ربع الأطفال يبدأون في فهم الخداع وممارسته بعمر 10 أشهر فقط، فيما ترتفع النسبة إلى النصف بحلول 17 شهراً،... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
وقادت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Cognitive Development"، البروفيسورة إيلينا هويكا، أستاذة التربية في جامعة بريستول، بالتعاون مع باحثين من جامعات أكسفورد، شيفيلد، ووريك، وواترلو الكندية، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". واعتمدت على استطلاع آراء آباء أكثر من 750 طفلاً تتراوح أعمارهم بين الولادة و47 شهراً من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، حيث أجاب الآباء عن سلوكيات أطفالهم الخادعة. حدد الباحثون 16 نوعاً مختلفاً من الخداع يتطور تدريجياً مع العمر: في السنة الأولى: يظهر الخداع بشكل بدائي عبر أفعال بسيطة مثل التظاهر بعدم السمع، إخفاء الألعاب، أو تناول شيء ممنوع بعيداً عن أنظار الوالدين. من عمر سنتين: يزداد التنوع مع الإنكار اللفظي البسيط، تجاهل الأوامر (كالتظاهر بعدم سماع طلب ترتيب الألعاب)، أو تقديم أعذار لتجنب المهام. وبحلول ثلاث سنوات: يصبح الخداع أكثر تعقيداً واعتماداً على فهم أعمق لعقول الآخرين، فيشمل المبالغة، التقليل من الحقيقة، الكذب الصريح، إخفاء معلومات (مثل إلقاء اللوم على الآخر مع تجاهل دوره في المشكلة)، أو استخدام أساليب الإلهاء مثل "انظر هناك!" للقيام بأمر محظور. وأضافت أن فهم الآباء لأنماط الخداع المتوقعة حسب العمر يساعدهم على التواصل بشكل أفضل مع أطفالهم، والتعامل مع هذه السلوكيات بطريقة بناءة، مع البقاء "خطوة واحدة إلى الأمام" من المخادعين الصغار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105127734_0:0:985:738_1920x0_80_0_0_8b13bf4a562ea482bab0b19eba0b0422.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: الأطفال يتقنون فن الخداع منذ الأشهر الأولى

16:22 GMT 21.03.2026
كشفت دراسة حديثة قادتها جامعة بريستول البريطانية أن نحو ربع الأطفال يبدأون في فهم الخداع وممارسته بعمر 10 أشهر فقط، فيما ترتفع النسبة إلى النصف بحلول 17 شهراً، ليصبحوا بحلول الثالثة من العمر أكثر مهارة وإبداعاً في الكذب والتحايل.
وقادت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Cognitive Development"، البروفيسورة إيلينا هويكا، أستاذة التربية في جامعة بريستول، بالتعاون مع باحثين من جامعات أكسفورد، شيفيلد، ووريك، وواترلو الكندية، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
من عمر سنتين: يزداد التنوع مع الإنكار اللفظي البسيط، تجاهل الأوامر (كالتظاهر بعدم سماع طلب ترتيب الألعاب)، أو تقديم أعذار لتجنب المهام. وبحلول ثلاث سنوات: يصبح الخداع أكثر تعقيداً واعتماداً على فهم أعمق لعقول الآخرين، فيشمل المبالغة، التقليل من الحقيقة، الكذب الصريح، إخفاء معلومات (مثل إلقاء اللوم على الآخر مع تجاهل دوره في المشكلة)، أو استخدام أساليب الإلهاء مثل "انظر هناك!" للقيام بأمر محظور.
وأكدت البروفيسورة هويكا أن هذه السلوكيات تمثل مرحلة طبيعية تماماً في نمو الطفل، وقالت: "كان مذهلاً اكتشاف كيف يتطور فهم الأطفال للخداع واستخدامه منذ سن مبكرة جداً، حتى يصبحوا كاذبين صغاراً ماكرين ماهرين".
وأضافت أن فهم الآباء لأنماط الخداع المتوقعة حسب العمر يساعدهم على التواصل بشكل أفضل مع أطفالهم، والتعامل مع هذه السلوكيات بطريقة بناءة، مع البقاء "خطوة واحدة إلى الأمام" من المخادعين الصغار.
