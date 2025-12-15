دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم
دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم
أجرى الدراسة، التي نشرت في مجلة "Critical Reviews in Food Science and Nutrition"، باحثون من إيطاليا والولايات المتحدة وأستراليا، واعتمدت على مراجعة بيانات 59 دراسة سابقة في 18 دولة، شملت نحو 48 ألف طفل ومراهق، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". قارن الباحثون بين 7,280 طفلًا نباتيًا (يتناولون البيض والألبان لكن من دون لحوم)، و1,289 طفلًا نباتيًا صرفًا (يستبعدون جميع المنتجات الحيوانية)، و40,059 طفلًا يتبعون نظامًا غذائيًا مختلطًا يشمل اللحوم.وأرجع الباحثون ذلك إلى انخفاض استهلاك الطاقة والبروتين وفيتامين "B12" والزنك، وهي عناصر حيوية للنمو في مرحلة الطفولة. أكد الباحثون، بقيادة الدكتورة مونيكا دينو من جامعة فلورنسا، أن الأنظمة النباتية يمكن أن تدعم نمو الأطفال بشكل صحي إذا تم تخطيطها بعناية ودعمها بمكملات غذائية مناسبة، خاصة لفيتامين "B12" والكالسيوم واليود والحديد والزنك والسيلينيوم. وخلصت الدراسة إلى أن الإقبال المتزايد على هذه الأنظمة بدوافع أخلاقية وبيئية وصحية يتطلب إدارة غذائية دقيقة ومتابعة طبية مستمرة لضمان نمو سليم، محذرة من مخاطر النقص الغذائي إذا لم تُدار الحمية بشكل صحيح.
https://sarabic.ae/20251213/مقاطع-الفيديو-القصيرة-تشكل-مخاطر-خفية-على-نمو-أدمغة-الأطفال-1108130521.html
https://sarabic.ae/20250913/دراسة-بكتيريا-الأمعاء-قد-تكون-السبب-وراء-تأخر-نمو-الأطفال-1104810926.html
دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم

18:50 GMT 15.12.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصوردراسة
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت أكبر تحليل شامل حتى الآن عن تأثير الأنظمة الغذائية النباتية على نمو الأطفال، أن الأطفال الذين يتبعون حمية نباتية أو نباتية صرفة (فيغان) يكونون في المتوسط أقصر قامة وأنحف مقارنة بأقرانهم الذين يتناولون اللحوم ضمن نظامهم الغذائي المتنوع.
أجرى الدراسة، التي نشرت في مجلة "Critical Reviews in Food Science and Nutrition"، باحثون من إيطاليا والولايات المتحدة وأستراليا، واعتمدت على مراجعة بيانات 59 دراسة سابقة في 18 دولة، شملت نحو 48 ألف طفل ومراهق، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
مقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
مجتمع
مقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفال
13 ديسمبر, 18:15 GMT
قارن الباحثون بين 7,280 طفلًا نباتيًا (يتناولون البيض والألبان لكن من دون لحوم)، و1,289 طفلًا نباتيًا صرفًا (يستبعدون جميع المنتجات الحيوانية)، و40,059 طفلًا يتبعون نظامًا غذائيًا مختلطًا يشمل اللحوم.

وأظهرت النتائج أن الأطفال النباتيين كانوا أخف وزنًا بمعدل 0.69 كيلوغرام وأقصر بـ1.19 سم، بينما سجل النباتيون الصرف انخفاضًا في الوزن بـ1.17 كيلوغرام وفي الطول بـ3.64 سم. كما لوحظ انخفاض في مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ونسبة الدهون، ومحتوى المعادن في العظام لدى الأطفال النباتيين والنباتيين الصرف، مع نقص ملحوظ في استهلاك الكالسيوم خاصة لدى "الفيغان".

وأرجع الباحثون ذلك إلى انخفاض استهلاك الطاقة والبروتين وفيتامين "B12" والزنك، وهي عناصر حيوية للنمو في مرحلة الطفولة.
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مجتمع
دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تكون السبب وراء تأخر نمو الأطفال
13 سبتمبر, 12:52 GMT

رغم المخاطر، أبرزت الدراسة فوائد للأنظمة النباتية، حيث تمتع الأطفال النباتيون والنباتيون الصرف بمستويات أقل من الكوليسترول الكلي والضار (LDL)، مما يشير إلى صحة قلبية أفضل. كما كانت حمياتهم أغنى بالألياف والحديد والفولات وفيتامين "C" والمغنيسيوم.

أكد الباحثون، بقيادة الدكتورة مونيكا دينو من جامعة فلورنسا، أن الأنظمة النباتية يمكن أن تدعم نمو الأطفال بشكل صحي إذا تم تخطيطها بعناية ودعمها بمكملات غذائية مناسبة، خاصة لفيتامين "B12" والكالسيوم واليود والحديد والزنك والسيلينيوم.
وخلصت الدراسة إلى أن الإقبال المتزايد على هذه الأنظمة بدوافع أخلاقية وبيئية وصحية يتطلب إدارة غذائية دقيقة ومتابعة طبية مستمرة لضمان نمو سليم، محذرة من مخاطر النقص الغذائي إذا لم تُدار الحمية بشكل صحيح.
