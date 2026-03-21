فيكو: أوروبا تخاطر بـ"فراغ محطات الوقود" في حال استمرار رفض النفط الروسي
فيكو: أوروبا تخاطر بـ"فراغ محطات الوقود" في حال استمرار رفض النفط الروسي
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بأن تُصبح محطات الوقود فيه خاوية. 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T14:28+0000
2026-03-21T14:28+0000
2026-03-21T14:28+0000
وأضاف فيكو في برنامج "حوارات السبت": "هذه الأسباب الأيديولوجية البحتة والكراهية تمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الضغط على أوكرانيا والتأكيد على حاجتنا الماسة لهذا النفط (من روسيا)... الجميع يقول إن هناك خط أنابيب أدريا. حسنًا، لدينا أدريا. ولكن من سيأتي إلى هناك، وبأي نفط، عندما ينضب النفط؟ وماذا سنفعل حينها؟ هل سنكون شجعانًا أيديولوجيًا وفخورين؟ هل سنكون جميعًا سعداء بأننا، بسبب كراهيتنا لروسيا، سنُصبح محطات الوقود لدينا خاوية، ولن نجد سبيلًا للتزود بالوقود؟".وفي 27 يناير/كانون الثاني، أوقفت أوكرانيا مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر أراضيها إلى سلوفاكيا والمجر، مُعللةً ذلك بتضرر خط الأنابيب.وتقول السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب يعمل، وأن وقف إمدادات النفط قرار سياسي من أوكرانيا يهدف إلى الابتزاز.
https://sarabic.ae/20260321/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يظهر-انعداما-تاما-للتعاون-في-قضية-دروجبا-1111751885.html
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
روسيا, العالم, سلوفاكيا
فيكو: أوروبا تخاطر بـ"فراغ محطات الوقود" في حال استمرار رفض النفط الروسي
ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بأن تُصبح محطات الوقود فيه خاوية.
وأضاف فيكو في برنامج "حوارات السبت": "هذه الأسباب الأيديولوجية البحتة والكراهية تمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الضغط على أوكرانيا والتأكيد على حاجتنا الماسة لهذا النفط (من روسيا)... الجميع يقول إن هناك خط أنابيب أدريا. حسنًا، لدينا أدريا. ولكن من سيأتي إلى هناك، وبأي نفط، عندما ينضب النفط؟ وماذا سنفعل حينها؟ هل سنكون شجعانًا أيديولوجيًا وفخورين؟ هل سنكون جميعًا سعداء بأننا، بسبب كراهيتنا لروسيا، سنُصبح محطات الوقود لدينا خاوية، ولن نجد سبيلًا للتزود بالوقود؟".
ورأى أن إعادة تشغيل خط أنابيب النفط "دروجبا" ستكون مفيدة لأوروبا، "فهي ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وزيادة أمن الطاقة في المنطقة".
وخلص فيكو إلى القول: "لكن شريحة كبيرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقول: يا إلهي، ستكون هزيمةً لنا لو سمحنا للنفط الروسي بالوصول إلينا وإنقاذنا".
وفي 27 يناير/كانون الثاني، أوقفت أوكرانيا مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر أراضيها إلى سلوفاكيا والمجر، مُعللةً ذلك بتضرر خط الأنابيب.
وتقول السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب يعمل، وأن وقف إمدادات النفط قرار سياسي من أوكرانيا يهدف إلى الابتزاز.