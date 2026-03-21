تغطية مباشرة لليوم الـ22 من الحرب على إيران.. هجمات متبادلة وتصعيد متواصل في لبنان.. صور وفيديو
فيكو: أوروبا تخاطر بـ"فراغ محطات الوقود" في حال استمرار رفض النفط الروسي
فيكو: أوروبا تخاطر بـ"فراغ محطات الوقود" في حال استمرار رفض النفط الروسي
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بأن تُصبح محطات الوقود فيه خاوية.
2026-03-21T14:28+0000
2026-03-21T14:28+0000
وأضاف فيكو في برنامج "حوارات السبت": "هذه الأسباب الأيديولوجية البحتة والكراهية تمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الضغط على أوكرانيا والتأكيد على حاجتنا الماسة لهذا النفط (من روسيا)... الجميع يقول إن هناك خط أنابيب أدريا. حسنًا، لدينا أدريا. ولكن من سيأتي إلى هناك، وبأي نفط، عندما ينضب النفط؟ وماذا سنفعل حينها؟ هل سنكون شجعانًا أيديولوجيًا وفخورين؟ هل سنكون جميعًا سعداء بأننا، بسبب كراهيتنا لروسيا، سنُصبح محطات الوقود لدينا خاوية، ولن نجد سبيلًا للتزود بالوقود؟".وفي 27 يناير/كانون الثاني، أوقفت أوكرانيا مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر أراضيها إلى سلوفاكيا والمجر، مُعللةً ذلك بتضرر خط الأنابيب.وتقول السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب يعمل، وأن وقف إمدادات النفط قرار سياسي من أوكرانيا يهدف إلى الابتزاز.
روسيا, العالم, سلوفاكيا
روسيا, العالم, سلوفاكيا

فيكو: أوروبا تخاطر بـ"فراغ محطات الوقود" في حال استمرار رفض النفط الروسي

14:28 GMT 21.03.2026
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
ذكر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بأن تُصبح محطات الوقود فيه خاوية.
وأضاف فيكو في برنامج "حوارات السبت": "هذه الأسباب الأيديولوجية البحتة والكراهية تمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الضغط على أوكرانيا والتأكيد على حاجتنا الماسة لهذا النفط (من روسيا)... الجميع يقول إن هناك خط أنابيب أدريا. حسنًا، لدينا أدريا. ولكن من سيأتي إلى هناك، وبأي نفط، عندما ينضب النفط؟ وماذا سنفعل حينها؟ هل سنكون شجعانًا أيديولوجيًا وفخورين؟ هل سنكون جميعًا سعداء بأننا، بسبب كراهيتنا لروسيا، سنُصبح محطات الوقود لدينا خاوية، ولن نجد سبيلًا للتزود بالوقود؟".

ورأى أن إعادة تشغيل خط أنابيب النفط "دروجبا" ستكون مفيدة لأوروبا، "فهي ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وزيادة أمن الطاقة في المنطقة".

موسكو: الاتحاد الأوروبي يظهر انعداما تاما للتعاون في قضية خط "دروجبا" النفطي
وخلص فيكو إلى القول: "لكن شريحة كبيرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقول: يا إلهي، ستكون هزيمةً لنا لو سمحنا للنفط الروسي بالوصول إلينا وإنقاذنا".

وفي 27 يناير/كانون الثاني، أوقفت أوكرانيا مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر أراضيها إلى سلوفاكيا والمجر، مُعللةً ذلك بتضرر خط الأنابيب.
وتقول السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب يعمل، وأن وقف إمدادات النفط قرار سياسي من أوكرانيا يهدف إلى الابتزاز.
