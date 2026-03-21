تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
موسكو: الاتحاد الأوروبي يظهر انعداما تاما للتعاون في قضية خط "دروجبا" النفطي
أكد ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الاتحاد الأوروبي أظهر غيابًا تامًا للتعاون والتنسيق والشراكة المؤسسية في... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
موسكو: الاتحاد الأوروبي يظهر انعداما تاما للتعاون في قضية خط "دروجبا" النفطي

04:54 GMT 21.03.2026 (تم التحديث: 04:55 GMT 21.03.2026)
أكد ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الاتحاد الأوروبي أظهر غيابًا تامًا للتعاون والتنسيق والشراكة المؤسسية في قضية خط أنابيب "دروجبا" النفطي، الذي أغلقته أوكرانيا.
وكتب عبر منصة "إكس": "لقد أظهر الاتحاد الأوروبي غيابًا تامًا للتعاون والتنسيق والتعاون المؤسسي في قضية خط أنابيب "دروجبا"، الذي يزود المجر وسلوفاكيا بالنفط".
وأوقفت أوكرانيا، في 27 يناير/ كانون الثاني 2026، مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمرّ عبر أراضيها باتجاه سلوفاكيا والمجر، بدعوى "تضرر الخط".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
أوربان: الحصار النفطي الذي تفرضه أوكرانيا خلال أزمة الطاقة جريمة خطيرة
أمس, 20:47 GMT

في المقابل، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم منعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى حين استئناف مرور النفط الروسي.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعلن أمس الجمعة 20 مارس/ آذار الجاري، أن تخصيص قروض نقدية لأوكرانيا، من خلال الاتحاد الأوروبي، هو خطأ أخلاقي وسياسي من جانب الدول الأوروبية، لأنها بذلك تحاول إخفاء حقيقة أن ضرائبها تُنفق على تمويل صراع في دولة ثالثة على حساب مواطنيها.
رئيس الوزراء المجري: لا يمكن لأوروبا الاستمرار دون النفط الروسي
نائب صربي: تهديد زيلينسكي لأوربان وعائلته يعكس طبيعة النظام في كييف
