موسكو: الاتحاد الأوروبي يظهر انعداما تاما للتعاون في قضية خط "دروجبا" النفطي
سبوتنيك عربي
أكد ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الاتحاد الأوروبي أظهر غيابًا تامًا للتعاون والتنسيق والشراكة المؤسسية في... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب عبر منصة "إكس": "لقد أظهر الاتحاد الأوروبي غيابًا تامًا للتعاون والتنسيق والتعاون المؤسسي في قضية خط أنابيب "دروجبا"، الذي يزود المجر وسلوفاكيا بالنفط".وأوقفت أوكرانيا، في 27 يناير/ كانون الثاني 2026، مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمرّ عبر أراضيها باتجاه سلوفاكيا والمجر، بدعوى "تضرر الخط".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعلن أمس الجمعة 20 مارس/ آذار الجاري، أن تخصيص قروض نقدية لأوكرانيا، من خلال الاتحاد الأوروبي، هو خطأ أخلاقي وسياسي من جانب الدول الأوروبية، لأنها بذلك تحاول إخفاء حقيقة أن ضرائبها تُنفق على تمويل صراع في دولة ثالثة على حساب مواطنيها.
04:54 GMT 21.03.2026 (تم التحديث: 04:55 GMT 21.03.2026)
أكد ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الاتحاد الأوروبي أظهر غيابًا تامًا للتعاون والتنسيق والشراكة المؤسسية في قضية خط أنابيب "دروجبا" النفطي، الذي أغلقته أوكرانيا.
وكتب عبر منصة "إكس": "لقد أظهر الاتحاد الأوروبي غيابًا تامًا للتعاون والتنسيق والتعاون المؤسسي في قضية خط أنابيب "دروجبا"، الذي يزود المجر وسلوفاكيا بالنفط".
وأوقفت أوكرانيا، في 27 يناير/ كانون الثاني 2026، مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمرّ عبر أراضيها باتجاه سلوفاكيا والمجر، بدعوى "تضرر الخط".
في المقابل، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم منعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى حين استئناف مرور النفط الروسي.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعلن أمس الجمعة 20 مارس/ آذار الجاري، أن تخصيص قروض نقدية لأوكرانيا، من خلال الاتحاد الأوروبي، هو خطأ أخلاقي وسياسي من جانب الدول الأوروبية، لأنها بذلك تحاول إخفاء حقيقة أن ضرائبها تُنفق على تمويل صراع في دولة ثالثة على حساب مواطنيها.