الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر لوزارة الاستخبارات الإيرانية ومقر طوارئ لقوات الأمن الداخلي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت، خلال الليلة الماضية، مقرا إضافيا تابعا لوزارة الاستخبارات الإيرانية ومقر طوارئ تابعا لقوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت، خلال الليلة الماضية، مقرا إضافيا تابعا لوزارة الاستخبارات الإيرانية ومقر طوارئ تابعا لقوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى قاعدة للجيش الإيراني بزعم استخدامها لتدريب الجنود ولتخزين منظومات صاروخية معدّة لاستهداف الطائرات.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد: "في إطار الغارات (على إيران خلال الليلة الماضية)، ألقت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو عشرات الذخائر على مواقع استخدمتها الأجهزة الأمنية الإيرانية لإنتاج وسائل قتالية وتخزينها".
وتابع البيان: "من بين المواقع التي تم استهدافها: قاعدة للجيش الإيراني استخدمت لتدريب الجنود ولتخزين منظومات صاروخية معدّة لاستهداف الطائرات، ومقر إضافي لوزارة الاستخبارات الإيرانية ومقر طوارئ لقوات الأمن الداخلي".
وأكمل البيان أن "قوات الجيش استهدفت أيضا موقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية، وموقع إنتاج وسائل قتالية تابعا لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.