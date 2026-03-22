الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر لوزارة الاستخبارات الإيرانية ومقر طوارئ لقوات الأمن الداخلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت، خلال الليلة الماضية، مقرا إضافيا تابعا لوزارة الاستخبارات الإيرانية ومقر طوارئ تابعا لقوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى... 22.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد: "في إطار الغارات (على إيران خلال الليلة الماضية)، ألقت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو عشرات الذخائر على مواقع استخدمتها الأجهزة الأمنية الإيرانية لإنتاج وسائل قتالية وتخزينها".وأكمل البيان أن "قوات الجيش استهدفت أيضا موقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية، وموقع إنتاج وسائل قتالية تابعا لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260322/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ22-من-الحرب-على-إيران-صواريخ-إيران-تطرق-أبواب-ديمونا-فيديو-وصور-1111775758.html

