الجيش العراقي يحذر: استهداف البعثات الدبلوماسية قد يؤدي إلى عزلة دولية
الجيش العراقي يحذر: استهداف البعثات الدبلوماسية قد يؤدي إلى عزلة دولية
سبوتنيك عربي
حذّر الجيش العراقي، اليوم الأحد، من أن "استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات قد يعرّض العراق لعزلة دولية"، مؤكدًا أن "التحقيقات في هذه العمليات ما تزال... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T09:42+0000
2026-03-22T09:42+0000
2026-03-22T09:42+0000
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، إن "التحقيقات جارية حول إطلاق النيران على البعثات الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن "هذه الأعمال مصنّفة كإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وتسببُ إحراج العراق وتقوّض مكانته الدولية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع). وأضاف النعمان أن "الحكومة تسعى لاستعادة دور العراق المؤثر على المستوى الإقليمي والدولي"، مستشهدًا بمناصب العراق السابقة مثل رئاسة القمة العربية وقيادته بعض الهيئات الدولية. وأكد النعمان أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد على أن "أي توتر أمني في المنطقة ستكون عواقبه على كامل المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الإرباك السياسي والأمني والاقتصادي لا يطال إيران فقط، بل يؤثر على دول الخليج والعالم بأسره".وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد يوم الثلاثاء الماضي، رفضه الاعتداءات على القوات الأمنية، فيما أعلن رفضه أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات واعتبرها "أعمالًا إرهابية".
الجيش العراقي يحذر: استهداف البعثات الدبلوماسية قد يؤدي إلى عزلة دولية
حذّر الجيش العراقي، اليوم الأحد، من أن "استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات قد يعرّض العراق لعزلة دولية"، مؤكدًا أن "التحقيقات في هذه العمليات ما تزال مستمرة".
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، إن "التحقيقات جارية حول إطلاق النيران على البعثات الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن "هذه الأعمال مصنّفة كإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وتسببُ إحراج العراق وتقوّض مكانته الدولية"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأضاف النعمان أن "الحكومة تسعى لاستعادة دور العراق المؤثر على المستوى الإقليمي والدولي"، مستشهدًا بمناصب العراق السابقة مثل رئاسة القمة العربية وقيادته بعض الهيئات الدولية.
وأكد النعمان أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد على أن "أي توتر أمني في المنطقة ستكون عواقبه على كامل المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الإرباك السياسي والأمني والاقتصادي لا يطال إيران فقط، بل يؤثر على دول الخليج والعالم بأسره".
وكان مجلس الوزراء العراقي، أكد يوم الثلاثاء الماضي، رفضه الاعتداءات على القوات الأمنية، فيما أعلن رفضه أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات واعتبرها "أعمالًا إرهابية".