القوات الروسية تدمر 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية خلال 5 ساعات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال 5 ساعات. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T16:44+0000
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من الساعة 13:00 إلى 18:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 97 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".
https://sarabic.ae/20260322/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوتابوفكا-في-مقاطعة-سومي---وزارة-الدفاع-1111779065.html
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من الساعة 13:00 إلى 18:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 97 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".
وتابع البيان: "47 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و25 فوق مقاطعة سمولينسك، و10 فوق مقاطعة بيلغورود، و7 فوق مقاطعة نوفغورود، و5 فوق كورسك، وطائرتين فوق مقاطعة لينينغراد، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بسكوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف