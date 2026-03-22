القوات الروسية تحرر بلدة بوتابوفكا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الشمال" التابعة لها، تمكنت بعد عمليات هجومية مكثّفة، من تحرير بلدة بوتابوفكا في مقاطعة سومي. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبّدت خسائر بلغت نحو 200 جندي، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات ومدفعا، كما تم تدمير مستودع ذخيرة، ومستودع وقود، و3 مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".وأشارت إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع مهمة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، بالقرب من بلدات دروجكوفكا وكونستانتينوفكا وكراماتورسك ونيكولايفكا وبيسكونوفكا وراي- ألكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "خسر العدو ما يصل إلى 190 جنديًا، ومركبة قتال مشاة و3 مركبات مدرعة و21 مركبة و3 قطع مدفعية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية".وتابعت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "بلغت خسائر العدو أكثر من 300 جندي، و3 ناقلات جند مدرعة، و4 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدان" عيار 155 ملم، ومستودع إمداد، وذلك في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".وأضافت: "كما قامت الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، باستهداف منشآت الوقود والطاقة الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لمواقع تدريب وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".وأردفت الوزارة: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 8 قنابل جوية موجّهة و244 طائرة مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
09:21 GMT 22.03.2026 (تم التحديث: 09:52 GMT 22.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الشمال" التابعة لها، تمكنت بعد عمليات هجومية مكثّفة، من تحرير بلدة بوتابوفكا في مقاطعة سومي.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبّدت خسائر بلغت نحو 200 جندي، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات ومدفعا، كما تم تدمير مستودع ذخيرة، ومستودع وقود، و3 مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".
وأشارت إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع مهمة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، بالقرب من بلدات دروجكوفكا وكونستانتينوفكا وكراماتورسك ونيكولايفكا وبيسكونوفكا وراي- ألكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 120 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم- 113" أمريكية الصنع، وسيارة "سترايكر" مدرعة، و4 مركبات قتالية مدرعة و18 سيارة و3 مدافع ميدان، كما دُمّر مستودع ذخيرة و4 مستودعات إمداد".

وأردفت الدفاع الروسية في بيانها: "عززت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 360 جنديًا، و3 ناقلات جند مدرعة و8 مركبات قتالية مدرعة و16 سيارة ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بوغدان" عيار 155 ملم".

وأضافت: "خسر العدو ما يصل إلى 190 جنديًا، ومركبة قتال مشاة و3 مركبات مدرعة و21 مركبة و3 قطع مدفعية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية".
وتابعت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "بلغت خسائر العدو أكثر من 300 جندي، و3 ناقلات جند مدرعة، و4 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدان" عيار 155 ملم، ومستودع إمداد، وذلك في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا، وتدمير 3 شاحنات صغيرة ومحطة حرب إلكترونية ومستودعين للإمدادات، وذلك في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".

وأضافت: "كما قامت الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، باستهداف منشآت الوقود والطاقة الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لمواقع تدريب وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".
وأردفت الوزارة: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 8 قنابل جوية موجّهة و244 طائرة مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
