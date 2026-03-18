القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة لها، حررت بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد عمليات استباقية... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T09:43+0000

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "بلغت خسائر العدو، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب"، ما يصل إلى 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "هامفي" أمريكتي الصنع، و25 سيارة، ومدفعي ميدان، ومستودع ذخيرة".وتابعت الوزارة في بيانها: "عززت وحدات من مجموعة "الشمال" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر أفراد وتدمير معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات نوفايا سيتش، وميروبيليا، ولوزكي، ومارينو، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي".وفي مقاطعة خاركوف، تم دحر وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات إزبيتسكوي، وبيتروفسكوي، وكولوديزني، وفيسيلوي في مقاطعة خاركوف.وتابعت الوزارة: "تكبد العدو خسائر بلغت 275 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست مركبات، وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، في مناطق نفوذ قوات مجموعة الشرق".وأضافت الوزارة: "عززت قوات مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر تشكيلات عسكرية أوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات كونستانتينوفكا، وأليكسييفو-دروجكوفكا، وسلافيانسك، ونوفوسيلفكا، وبيلوكوزمينوفكا، وكراماتورسك، ونيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في البيان: "نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات العملياتية التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 145 منطقة".وختم البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة و316 طائرة مسيّرة".القوات الروسية تدمر 85 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات- وزارة الدفاعالجيش الروسي يستهدف مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

