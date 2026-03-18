القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
2026-03-18T09:43+0000
https://sarabic.ae/20260318/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-قوات-الشمال-تدمر-55-محطة-ستارلينك-خلال-أقل-من-شهر-1111607363.html
https://sarabic.ae/20260318/القضاء-على-عناصر-فصيل-نازي-أوكراني-في-سومي-والناجي-الوحيد-يروي-الوضع-الكارثي-لقوات-كييف-1111606979.html
09:20 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 09:43 GMT 18.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة لها، حررت بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد عمليات استباقية مكثفة.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "بلغت خسائر العدو، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب"، ما يصل إلى 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "هامفي" أمريكتي الصنع، و25 سيارة، ومدفعي ميدان، ومستودع ذخيرة".
وتابعت الوزارة في بيانها: "عززت وحدات من مجموعة "الشمال" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر أفراد وتدمير معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات نوفايا سيتش، وميروبيليا، ولوزكي، ومارينو، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي".
وفي مقاطعة خاركوف، تم دحر وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات إزبيتسكوي، وبيتروفسكوي، وكولوديزني، وفيسيلوي في مقاطعة خاركوف.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 255 جنديا، ومركبة قتال مشاة، و13 سيارة، وثلاثة مدافع، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات إمداد.
وتابعت الوزارة: "تكبد العدو خسائر بلغت 275 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست مركبات، وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، في مناطق نفوذ قوات مجموعة الشرق".
كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات المركز، أكثر من 275 جندياً، و10 مركبات قتالية مدرعة، و15 سيارة، وقطعتين من المدفعية الميدانية، ومحطة رادار، وثلاث محطات حرب إلكترونية.
وأضافت الوزارة: "عززت قوات مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر تشكيلات عسكرية أوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات كونستانتينوفكا، وأليكسييفو-دروجكوفكا، وسلافيانسك، ونوفوسيلفكا، وبيلوكوزمينوفكا، وكراماتورسك، ونيكيفوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتكبد العدو خسائر فادحة بلغت أكثر من 135 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة وستة مستودعات إمداد.
وجاء في البيان: "نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات العملياتية التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 145 منطقة".
وختم البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة و316 طائرة مسيّرة".