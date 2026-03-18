القوات الروسية تدمر 85 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
04:44 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 06:01 GMT 18.03.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت "42 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و13 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، وست طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، وخمس طائرات مسيرة فوق منطقتي بريانسك، وجمهورية القرم، وأربع طائرات مسيرة فوق جمهورية أديغيا، وثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة لينينغراد، وطائرتين مسيرتين فوق منطقتي فورونيج وأستراخان، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من كالوغا وسمولينسك وإقليم ستافروبول".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.