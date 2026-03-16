Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تحرير بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه
رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تحرير بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوات "دنيبر" حررت بلدة فيسليانكا في مقاطعة زابوروجيه، فيما تستمر... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T17:54+0000
2026-03-16T18:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ونوه غيراسيموف خلال تفقده سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "الجنوب"، إلى أن "المعارك الأكثر ضراوة تدور في نطاق مسؤولية قوات تجمع "المركز".وأضاف غيراسيموف: "تواصل تشكيلات ووحدات التجمع تقدمها باتجاه دوبروبوليه، ويجري حالياً استكمال تحرير بلدتي غريشينو ونوفو دونباس، فيما تستمر المعارك من أجل تحرير بيليتسكوي".وتابع: "على الجناح الأيمن، تتقدم تشكيلات والوحدات العسكرية التابعة للجيش الثالث التابع لقوات الجنوب بنشاط على جبهة واسعة على محور سلافيانسك".وأضاف أن العمليات القتالية الأكثر نشاطاً تستمر على محور كراسني ليمان، حيث تخوض وحدات الهجوم التابعة للتجمع معارك لتحرير المدينة.وقال غيراسيموف: "يقوم تجمع قوات "الشرق" بصد الهجمات العديدة التي تشنها وحدات الاقتحام في القوات المسلحة الأوكرانية من منطقتي فيليكايا ميخائيلوفكا وبوكروفسكوي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر 12 بلدة خلال النصف الأول من مارس- رئيس هيئة الأركان
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تحرير بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه

17:54 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 18:17 GMT 16.03.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M "مالكا" من مجموعة قوات "المركز" في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية.
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
أفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوات "دنيبر" حررت بلدة فيسليانكا في مقاطعة زابوروجيه، فيما تستمر حالياً معارك عنيفة في مدينة أوريخوف.
ونوه غيراسيموف خلال تفقده سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "الجنوب"، إلى أن "المعارك الأكثر ضراوة تدور في نطاق مسؤولية قوات تجمع "المركز".
وأضاف غيراسيموف: "تواصل تشكيلات ووحدات التجمع تقدمها باتجاه دوبروبوليه، ويجري حالياً استكمال تحرير بلدتي غريشينو ونوفو دونباس، فيما تستمر المعارك من أجل تحرير بيليتسكوي".
وتابع: "على الجناح الأيمن، تتقدم تشكيلات والوحدات العسكرية التابعة للجيش الثالث التابع لقوات الجنوب بنشاط على جبهة واسعة على محور سلافيانسك".

وأوضح غيراسيموف، أن أكثر من نصف مدينة كراسني ليمان بات تحت سيطرة تجمع قوات "الغرب".

وأضاف أن العمليات القتالية الأكثر نشاطاً تستمر على محور كراسني ليمان، حيث تخوض وحدات الهجوم التابعة للتجمع معارك لتحرير المدينة.
وقال غيراسيموف: "يقوم تجمع قوات "الشرق" بصد الهجمات العديدة التي تشنها وحدات الاقتحام في القوات المسلحة الأوكرانية من منطقتي فيليكايا ميخائيلوفكا وبوكروفسكوي".
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
أمس, 09:42 GMT

وأضاف: "وفي هذه المنطقة وحدها، بلغت خسائر العدو خلال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس، أكثر من 2500 عسكري و120 قطعة من المعدات الحربية".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر 12 بلدة خلال النصف الأول من مارس- رئيس هيئة الأركان
