رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تحرير بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوات "دنيبر" حررت بلدة فيسليانكا في مقاطعة زابوروجيه، فيما تستمر... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

ونوه غيراسيموف خلال تفقده سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "الجنوب"، إلى أن "المعارك الأكثر ضراوة تدور في نطاق مسؤولية قوات تجمع "المركز".وأضاف غيراسيموف: "تواصل تشكيلات ووحدات التجمع تقدمها باتجاه دوبروبوليه، ويجري حالياً استكمال تحرير بلدتي غريشينو ونوفو دونباس، فيما تستمر المعارك من أجل تحرير بيليتسكوي".وتابع: "على الجناح الأيمن، تتقدم تشكيلات والوحدات العسكرية التابعة للجيش الثالث التابع لقوات الجنوب بنشاط على جبهة واسعة على محور سلافيانسك".وأضاف أن العمليات القتالية الأكثر نشاطاً تستمر على محور كراسني ليمان، حيث تخوض وحدات الهجوم التابعة للتجمع معارك لتحرير المدينة.وقال غيراسيموف: "يقوم تجمع قوات "الشرق" بصد الهجمات العديدة التي تشنها وحدات الاقتحام في القوات المسلحة الأوكرانية من منطقتي فيليكايا ميخائيلوفكا وبوكروفسكوي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر 12 بلدة خلال النصف الأول من مارس- رئيس هيئة الأركان

https://sarabic.ae/20260315/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1111514979.html

