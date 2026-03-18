https://sarabic.ae/20260318/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-قوات-الشمال-تدمر-55-محطة-ستارلينك-خلال-أقل-من-شهر-1111607363.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قوات "الشمال" الروسية تدمر 55 محطة "ستارلينك" خلال أقل من شهر
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأنه منذ بداية الشهر، دمرت طواقم منظومات الطائرات المسيّرة التابعة للفيلق الحادي عشر، ضمن مجموعة قوات...
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094242348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a437177dbaa88df83358ac55f4b0e696.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094242348_213:0:1653:1080_1920x0_80_0_0_08632b61bd46eec089d270fb1548e877.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
05:35 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 06:02 GMT 18.03.2026)
أفاد مصدر عسكري ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأنه منذ بداية الشهر، دمرت طواقم منظومات الطائرات المسيّرة التابعة للفيلق الحادي عشر، ضمن مجموعة قوات "الشمال" الروسية، ما مجموعه 55 محطة "ستارلينك" و69 هوائي اتصالات في مقاطعة خاركوف.
وأشار رئيس قسم تخطيط منظومات الطائرات المسيّرة والتدابير المضادة التابع للفيلق الحادي عشر، والملقب بـ"كارتا"، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تدمير هذا الكمّ الكبير من معدات العدو، يسمح بتعطيل القيادة والسيطرة والاتصالات بين مراكز قيادتها في مناطق استراتيجية محددة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها، أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي.
وجاء في البيان: "نتيجة لعمليات عسكرية نشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.