الجيش الروسي يدمر رادارا إسرائيلي الصنع تستخدمه قوات نظام كييف في مقاطعة سومي- مصدر
الجيش الروسي يدمر رادارا إسرائيلي الصنع تستخدمه قوات نظام كييف في مقاطعة سومي- مصدر
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس طاقم منظومة استطلاع "زالا"، الملقب بـ"بوليانا" في قوات مجموعة "الشمال" الروسية، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، بأن مقاتلين من المجموعة دمروا محطة... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T04:31+0000
2026-03-22T04:31+0000
2026-03-22T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وقال "بوليانا": "خلال عملية الاستطلاع، تم اكتشاف محطة رادار من طراز "رادا"، وقد أرسل رفاقنا إحداثيات موقع المحطة، ما دفعنا إلى اتخاذ قرار استهدافها".وأضاف: "بعد التحليق فوق المنطقة المحددة، تم التأكد من الهدف وتدميره".واختتم "بوليانا" حديثه قائلا: "من الصعب للغاية رصد طائراتنا، لكن محطات الرادار هذه قادرة على الرصد (على مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا)، وأدى تدمير المحطة إلى فتح المجال الجوي، في ذلك الاتجاه، أمام أنظمة الاستطلاع لدينا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلات "ميغ-31 إي" تطلق صواريخ "كينجال" في بحر اليابان - الدفاع الروسيةالقوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر رادارا إسرائيلي الصنع تستخدمه قوات نظام كييف في مقاطعة سومي- مصدر
04:31 GMT 22.03.2026 (تم التحديث: 04:49 GMT 22.03.2026)
أفاد رئيس طاقم منظومة استطلاع "زالا"، الملقب بـ"بوليانا" في قوات مجموعة "الشمال" الروسية، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، بأن مقاتلين من المجموعة دمروا محطة رادار إسرائيلية الصنع نادرة من طراز "رادا" في مقاطعة سومي، باستخدام مسيرة "لانتسيت" الروسية.
وقال "بوليانا": "خلال عملية الاستطلاع، تم اكتشاف محطة رادار من طراز "رادا"، وقد أرسل رفاقنا إحداثيات موقع المحطة، ما دفعنا إلى اتخاذ قرار استهدافها".
وأضاف: "بعد التحليق فوق المنطقة المحددة، تم التأكد من الهدف وتدميره".
وأوضح أن المحطة كانت تعيق عمليات طائرات الاستطلاع المسيرة الروسية، في هذا القطاع من الجبهة.
واختتم "بوليانا" حديثه قائلا: "من الصعب للغاية رصد طائراتنا، لكن محطات الرادار هذه قادرة على الرصد (على مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا)، وأدى تدمير المحطة إلى فتح المجال الجوي، في ذلك الاتجاه، أمام أنظمة الاستطلاع لدينا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.