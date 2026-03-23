الرئاسة التركية: تركيا تؤمن بشكل كامل سلامة السياح على خلفية الوضع في الشرق الأوسط
الرئاسة التركية: تركيا تؤمن بشكل كامل سلامة السياح على خلفية الوضع في الشرق الأوسط
أفادت الرئاسة التركية بأن سلطات البلاد تؤمّن بشكل كامل سلامة السياح على خلفية الوضع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قطاع السياحة لا يسجل أي شكاوى من قبل الزوار.
2026-03-23T01:47+0000
2026-03-23T01:47+0000
2026-03-23T03:37+0000
أنقرة –سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الجانب التركي يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السياح في جميع أنحاء البلاد. وحتى الآن، لا تسجل الجهات المختصة وممثلو قطاع السياحة أي شكاوى من الزوار الأجانب، بما في ذلك السياح من روسيا، بشأن ظروف الأمن أثناء الإقامة".وتابعت، إنه "في الوقت الحالي، لا يشهد قطاع السياحة التركي انخفاضًا في إقبال السياح الروس. فالحجوزات وطلبات قضاء العطلات لا تزال عند مستوى مستقر، على الرغم من الوضع الإقليمي الراهن".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط
الرئاسة التركية: تركيا تؤمن بشكل كامل سلامة السياح على خلفية الوضع في الشرق الأوسط
01:47 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 03:37 GMT 23.03.2026)
حصري
أفادت الرئاسة التركية بأن سلطات البلاد تؤمّن بشكل كامل سلامة السياح على خلفية الوضع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قطاع السياحة لا يسجل أي شكاوى من قبل الزوار.
أنقرة –سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الجانب التركي يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السياح في جميع أنحاء البلاد. وحتى الآن، لا تسجل الجهات المختصة وممثلو قطاع السياحة أي شكاوى من الزوار الأجانب، بما في ذلك السياح من روسيا، بشأن ظروف الأمن أثناء الإقامة".
وأكدت أن البنية التحتية السياحية تعمل بشكل طبيعي، وأن الجهات المختصة تواصل متابعة الوضع عن كثب والاستجابة السريعة لأي مخاطر محتملة.
وتابعت، إنه "في الوقت الحالي، لا يشهد قطاع السياحة التركي انخفاضًا في إقبال السياح الروس. فالحجوزات وطلبات قضاء العطلات لا تزال عند مستوى مستقر، على الرغم من الوضع الإقليمي الراهن".
وكانت سلطات مدينة أنطاليا السياحية قد قالت في وقت سابق لـ"سبوتنيك" إنها لم تتلقَّ شكاوى من السياح الروس بشأن سلامة الإقامة. كما أشار عضو مجلس إدارة اتحاد صناعة السياحة الروسي، آرثر مراديان، في تصريحات صحافية، إلى أن السياح الروس الذين لن يتمكنوا من السفر إلى الإمارات خلال عطلات مارس يمكنهم النظر في التوجه إلى أنطاليا التركية.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل
في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.