بريطانيا تفرض قيودا على إمدادات الديزل لمزارعيها

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... رغم تحذيرات طهران... واشنطن تهاجم مركزا للطاقة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
16:00 GMT
30 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
بريطانيا تفرض قيودا على إمدادات الديزل لمزارعيها
بدأت بريطانيا بفرض قيود على بيع وقود الديزل للمزارعين وذلك بتخفيض كبير للكميات المخصصة لهم، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية. 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T21:19+0000
2026-03-24T04:46+0000
بريطانيا
قطاع الطاقة
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_e15884a93429be531961de79edc17513.jpg
ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن جمعيات صناعية أن تجار الجملة في البلاد شرعوا في تقليص كميات الديزل الموردة للقطاع الزراعي، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد.وأشار إلى أن هذه القيود تطبق حاليا في "اسكتلندا" ومقاطعة "إسيكس" شرق لندن، حيث أفاد مزارعون في "اسكتلندا" بأن بعض البائعين لا يوفرون أكثر من 500 لتر لكل عميل.في السياق ذاته، ذكرت شركة "راس"، المتخصصة في خدمات السيارات، أن أسعار الديزل ارتفعت بنحو 17% منذ تصاعد التوترات المرتبطة في الشرق الأوسط، مقابل زيادة قدرها 9% في أسعار البنزين.يُذكر أن القطاع الزراعي في المملكة المتحدة يعتمد على ما يُعرف بـ"الديزل الأحمر"، الذي يخضع لمعدل ضريبي مخفّض.
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_113:0:1009:672_1920x0_80_0_0_32fd8677ca1bfe53df96149480a4b2eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, قطاع الطاقة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
بريطانيا, قطاع الطاقة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد

21:19 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 04:46 GMT 24.03.2026)
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowak
العاصمة البريطانية لندن
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowak
تابعنا عبر
بدأت بريطانيا بفرض قيود على بيع وقود الديزل للمزارعين وذلك بتخفيض كبير للكميات المخصصة لهم، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.
ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن جمعيات صناعية أن تجار الجملة في البلاد شرعوا في تقليص كميات الديزل الموردة للقطاع الزراعي، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد.

وأوضح مدير المشتريات في جمعية مزارعي منطقة أنجليا، باتريك كريان، أن الموردين اضطروا إلى خفض الكميات المخصصة لكل مزارع، بحيث تراجعت من نحو 10 آلاف لتر إلى نحو ألفي لتر فقط لكل طلب.

ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
وأشار إلى أن هذه القيود تطبق حاليا في "اسكتلندا" ومقاطعة "إسيكس" شرق لندن، حيث أفاد مزارعون في "اسكتلندا" بأن بعض البائعين لا يوفرون أكثر من 500 لتر لكل عميل.
من جهته، أكد الاتحاد الوطني للمزارعين في البلاد أنه يتابع الوضع عن كثب، لكنه لم يسجل حتى الآن مؤشرات على وجود نقص واسع في إمدادات الديزل أو الأسمدة.
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
في السياق ذاته، ذكرت شركة "راس"، المتخصصة في خدمات السيارات، أن أسعار الديزل ارتفعت بنحو 17% منذ تصاعد التوترات المرتبطة في الشرق الأوسط، مقابل زيادة قدرها 9% في أسعار البنزين.
يُذكر أن القطاع الزراعي في المملكة المتحدة يعتمد على ما يُعرف بـ"الديزل الأحمر"، الذي يخضع لمعدل ضريبي مخفّض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала