نيبينزيا: زيلينسكي مصدوم من تحول التركيز من أوكرانيا إلى التصعيد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن فلاديمير زيلينسكي، مصدوم من تحوّل التركيز من أوكرانيا إلى التصعيد في الشرق الأوسط. 23.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "زيلينسكي مصدوم حقا من تحول التركيز من أوكرانيا وشخصيته "البطولية" إلى التصعيد في الشرق الأوسط".وأضاف: "يتضح جليا أن السلطات الأوكرانية الحالية غير مهتمة بمفاوضات السلام، ولا حتى بالخطوات الإنسانية الأساسية التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية".وتابع: "الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف لا تتراجع، بل تتزايد. نسجل عددا غير مسبوق من هجمات الطائرات المسيّرة في مختلف مناطق روسيا، بما في ذلك موسكو وضواحيها".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن فلاديمير زيلينسكي، مصدوم من تحوّل التركيز من أوكرانيا إلى التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "زيلينسكي مصدوم حقا من تحول التركيز من أوكرانيا وشخصيته "البطولية" إلى التصعيد في الشرق الأوسط".
وأوضح أن سلطات كييف تولي حاليا أولوية قصوى للانخراط في أي نزاعات خارجية على حساب السعي لتحقيق السلام داخل البلاد، وقال: "من الواضح أن كييف تفضل الانخراط في أي حرب على السعي لتحقيق السلام الداخلي".
وأضاف: "يتضح جليا أن السلطات الأوكرانية الحالية غير مهتمة بمفاوضات السلام، ولا حتى بالخطوات الإنسانية الأساسية التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية".
وتابع: "الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف لا تتراجع، بل تتزايد. نسجل عددا غير مسبوق من هجمات الطائرات المسيّرة في مختلف مناطق روسيا، بما في ذلك موسكو وضواحيها".
وتعيش المنطقة في الشرق الأوسط توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.