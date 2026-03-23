نيبينزيا: زيلينسكي مصدوم من تحول التركيز من أوكرانيا إلى التصعيد في الشرق الأوسط

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن فلاديمير زيلينسكي، مصدوم من تحوّل التركيز من أوكرانيا إلى التصعيد في الشرق الأوسط. 23.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "زيلينسكي مصدوم حقا من تحول التركيز من أوكرانيا وشخصيته "البطولية" إلى التصعيد في الشرق الأوسط".وأضاف: "يتضح جليا أن السلطات الأوكرانية الحالية غير مهتمة بمفاوضات السلام، ولا حتى بالخطوات الإنسانية الأساسية التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية".وتابع: "الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف لا تتراجع، بل تتزايد. نسجل عددا غير مسبوق من هجمات الطائرات المسيّرة في مختلف مناطق روسيا، بما في ذلك موسكو وضواحيها".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.تصويت.. برأيك لماذا أجل ترامب ضرب منشآت الطاقة الإيرانية؟

https://sarabic.ae/20260323/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ24-من-الحرب-على-إيران-طهران-تهدد-بتوسيع-دائرة-الأهداف-وواشنطن-ترد-1111807550.html

إيران

أخبار إيران

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

