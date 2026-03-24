تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
إسرائيل: قرار لبنان بطرد السفير الإيراني خطوة ضرورية ضد الدولة المسؤولة عن انتهاك سيادته
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن قرار وزارة الخارجية اللبنانية بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني...
وكتب ساعر على منصة "إكس": "أرحب بقرار وزارة الخارجية اللبنانية بطرد السفير الإيراني المعين من لبنان. هذه خطوة مبررة وضرورية ضد الدولة المسؤولة عن انتهاك سيادة لبنان، واحتلالها بشكل غير مباشر عبر حزب الله، وجرها إلى الحرب. ندعو الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات عملية ومهمة ضد حزب الله، الذي لا يزال وزرائه يخدمون نيابة عنه".أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سحب اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه" ومنحه حتى الأحد المقبل للمغادرة، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية رسمية.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "استدعت وزارة الخارجية والمغتربين القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل الواقع في التاسع والعشرين من آذار 2026".كما استدعت وزارة الخارجية سفير لبنان في إيران أحمد سويدان للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته الدولة اللبنانية بـ"انتهاك طهران لأعراف التعامل الديبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين"، حسبما نقلت الوكالة.لافروف: القوة والإملاءات الخارجية لا يلبيان مصالح الشرق الأوسط
إسرائيل: قرار لبنان بطرد السفير الإيراني خطوة ضرورية ضد الدولة المسؤولة عن انتهاك سيادته

12:53 GMT 24.03.2026
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن قرار وزارة الخارجية اللبنانية بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل، بأنه خطوة مبررة وضرورية.
وكتب ساعر على منصة "إكس": "أرحب بقرار وزارة الخارجية اللبنانية بطرد السفير الإيراني المعين من لبنان. هذه خطوة مبررة وضرورية ضد الدولة المسؤولة عن انتهاك سيادة لبنان، واحتلالها بشكل غير مباشر عبر حزب الله، وجرها إلى الحرب. ندعو الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات عملية ومهمة ضد حزب الله، الذي لا يزال وزرائه يخدمون نيابة عنه".
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سحب اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه" ومنحه حتى الأحد المقبل للمغادرة، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية رسمية.
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في البازار السياسي اللبناني، لبنان 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
الخارجية اللبنانية تسحب اعتماد السفير الإيراني وتمنحه حتى الأحد للمغادرة
24 مارس, 11:06 GMT
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "استدعت وزارة الخارجية والمغتربين القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل الواقع في التاسع والعشرين من آذار 2026".
كما استدعت وزارة الخارجية سفير لبنان في إيران أحمد سويدان للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته الدولة اللبنانية بـ"انتهاك طهران لأعراف التعامل الديبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين"، حسبما نقلت الوكالة.
