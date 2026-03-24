الخارجية اللبنانية تسحب اعتماد السفير الإيراني وتمنحه حتى الأحد للمغادرة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سحب اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه" ومنحه حتى الأحد المقبل...

2026-03-24T11:06+0000

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "استدعت وزارة الخارجية والمغتربين القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل الواقع في التاسع والعشرين من آذار 2026".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حذر الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل من استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين ، مهددا بالرد باستهداف أماكن تجمع القوات الإسرائيلية في إسرائيل ومنطقة حزام غزة.وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة "فارس"، اليوم الثلاثاء: "نحذر الجيش الإجرامي للكيان بأنه في حال استمرار الجرائم ضد المدنيين في لبنان وفلسطين، فإن أماكن تجمع قوات العدو في شمال فلسطين المحتلة وحزام غزة ستتعرض، دون أي اعتبار، لهجمات صاروخية ومسيرات مكثفة من قبل الحرس الثوري الإيراني".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

