الخارجية اللبنانية تسحب اعتماد السفير الإيراني وتمنحه حتى الأحد للمغادرة
11:06 GMT 24.03.2026 (تم التحديث: 11:33 GMT 24.03.2026)
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني"، لبنان 28 فبراير 2022
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سحب اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه" ومنحه حتى الأحد المقبل للمغادرة، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية رسمية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "استدعت وزارة الخارجية والمغتربين القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل الواقع في التاسع والعشرين من آذار 2026".
كما استدعت وزارة الخارجية سفير لبنان في إيران أحمد سويدان للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته الدولة اللبنانية بـ"انتهاك طهران لأعراف التعامل الديبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين"، حسبما نقلت الوكالة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حذر الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل من استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين ، مهددا بالرد باستهداف أماكن تجمع القوات الإسرائيلية في إسرائيل ومنطقة حزام غزة.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة "فارس"، اليوم الثلاثاء: "نحذر الجيش الإجرامي للكيان بأنه في حال استمرار الجرائم ضد المدنيين في لبنان وفلسطين، فإن أماكن تجمع قوات العدو في شمال فلسطين المحتلة وحزام غزة ستتعرض، دون أي اعتبار، لهجمات صاروخية ومسيرات مكثفة من قبل الحرس الثوري الإيراني".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.