الصحة اللبنانية: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة بشامون

تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... رغم تحذيرات طهران... واشنطن تهاجم مركزا للطاقة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
16:00 GMT
30 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
الصحة اللبنانية: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة بشامون
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بشامون في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان. 24.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بشامون قضاء عاليه أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة بجروح".وأفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف عددا كبيرا من البلدات والمواقع في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف حارة حريك، والليلكي، والحدث، وبرج البراجنة، وتحويطة الغدير، والشياح".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن شن موجة غارات واسعة لاستهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.وبدأ "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وذلك عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بشامون في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بشامون قضاء عاليه أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة بجروح".
وأفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف عددا كبيرا من البلدات والمواقع في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف حارة حريك، والليلكي، والحدث، وبرج البراجنة، وتحويطة الغدير، والشياح".

وكشفت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، في بيان أمس الاثنين، ضمن تقريرها اليومي، عن مقتل 1039 شخصًا وإصابة 2786 آخرين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن شن موجة غارات واسعة لاستهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، في 52 بيانًا له أمس الاثنين، قصف مناطق وأهداف إسرائيلية على حدوده الجنوبية وفي الداخل الإسرائيلي.

وبدأ "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وذلك عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
