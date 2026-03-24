الصحة اللبنانية: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة بشامون
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بشامون في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان. 24.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-24T05:18+0000
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بشامون في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بشامون قضاء عاليه أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة بجروح".
وأفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف عددا كبيرا من البلدات والمواقع في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف حارة حريك، والليلكي، والحدث، وبرج البراجنة، وتحويطة الغدير، والشياح".
وكشفت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، في بيان أمس الاثنين، ضمن تقريرها اليومي، عن مقتل 1039 شخصًا وإصابة 2786 آخرين.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن شن موجة غارات واسعة لاستهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في 52 بيانًا له أمس الاثنين، قصف مناطق وأهداف إسرائيلية على حدوده الجنوبية وفي الداخل الإسرائيلي.
وبدأ "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وذلك عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
وردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".