تغطية مباشرة لليوم الـ24 من الحرب على إيران.. ترامب يعلن عن مفاوضات وطهران تؤكد رفضها.. فيديو
https://sarabic.ae/20260324/هجمات-أمريكية---إسرائيلية-تستهدف-منشأتين-للطافة-في-أصفهان-وخرمشهر-1111857761.html
هجمات أمريكية - إسرائيلية تستهدف منشأتين للطافة في أصفهان وخرمشهر
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت منشأتين للطافة في مدينتي أصفهان وخرمشهر. 24.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8d3f41e8447b8651497d67ad821a36d5.jpg
وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه "في إطار هجمات العدو الأمريكي الصهيوني، تم استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز في شارع كاوه بأصفهان، ما أدى إلى تعرض أجزاء من هذه المنشآت والمنازل المحيطة لأضرار".وأضافت أنه "قد وردت تقارير عن استهداف خط أنابيب الغاز لمحطة كهرباء خرمشهر.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
00:46 GMT 24.03.2026
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت منشأتين للطافة في مدينتي أصفهان وخرمشهر.
وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه "في إطار هجمات العدو الأمريكي الصهيوني، تم استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز في شارع كاوه بأصفهان، ما أدى إلى تعرض أجزاء من هذه المنشآت والمنازل المحيطة لأضرار".
وأضافت أنه "قد وردت تقارير عن استهداف خط أنابيب الغاز لمحطة كهرباء خرمشهر.

وبحسب ما ذكره محافظ خرمشهر، أصابت قذيفة منطقة خارج محطة خط الغاز في خرمشهر، ولم يسفر هذا الحادث عن أي خسائر بشرية".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
