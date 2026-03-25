إعلام إيراني: فتح "جبهة باب المندب" خيار وارد لدى طهران
إعلام إيراني: فتح "جبهة باب المندب" خيار وارد لدى طهران
سبوتنيك عربي
حذر مصدر عسكري إيراني، اليوم الأربعاء، من أن طهران قد تُفعّل "جبهة مضيق باب المندب" في حال استهداف أراضيها أو جزرها.
2026-03-25T17:42+0000
2026-03-25T17:42+0000
2026-03-25T17:42+0000
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "إذا قام العدو بأي عمل على الجزر الإيرانية أو في أي مكان من أراضينا، أو تسبب بخسائر لنا في الخليج وبحر عُمان، فسنفتح له جبهات جديدة، لتتضاعف خسائره". وأضاف أن مضيق باب المندب ممر بحري استراتيجي عالمي، مؤكدا أن إيران تمتلك "الإرادة والقدرة" لخلق تهديد فعّال هناك، وحذر من أن أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز عبر "إجراءات حمقاء" قد تزيد التحديات وتعقّد الوضع.وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، صرح بأن بلاده ستتخلى عن كل أشكال ضبط النفس في حال تعرض الجزر الإيرانية إلى أي اعتداء.وقال قاليباف على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن "أي اعتداء على أرض الجزر الإيرانية سيحطم كل أشكال ضبط النفس".وشدد رئيس البرلمان الإيراني في تغريدته على أن "إيران ستتخلى عن كل أشكال ضبط النفس وستجعل مياه الخليج تجري بدماء الغزاة"، موضحا أن "دماء الجنود الأمريكيين مسؤولية ترامب الشخصية".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
إعلام إيراني: فتح "جبهة باب المندب" خيار وارد لدى طهران
حذر مصدر عسكري إيراني، اليوم الأربعاء، من أن طهران قد تُفعّل "جبهة مضيق باب المندب" في حال استهداف أراضيها أو جزرها.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "إذا قام العدو بأي عمل على الجزر الإيرانية أو في أي مكان من أراضينا، أو تسبب بخسائر لنا في الخليج وبحر عُمان، فسنفتح له جبهات جديدة، لتتضاعف خسائره".
وأضاف أن مضيق باب المندب ممر بحري استراتيجي عالمي، مؤكدا أن إيران تمتلك "الإرادة والقدرة" لخلق تهديد فعّال هناك، وحذر من أن أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز عبر "إجراءات حمقاء" قد تزيد التحديات وتعقّد الوضع.
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، صرح بأن بلاده ستتخلى عن كل أشكال ضبط النفس في حال تعرض الجزر الإيرانية إلى أي اعتداء.
وقال قاليباف على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن "أي اعتداء على أرض الجزر الإيرانية سيحطم كل أشكال ضبط النفس".
وشدد رئيس البرلمان الإيراني في تغريدته على أن "إيران ستتخلى عن كل أشكال ضبط النفس وستجعل مياه الخليج تجري بدماء الغزاة"، موضحا أن "دماء الجنود الأمريكيين مسؤولية ترامب الشخصية".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.