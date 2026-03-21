من "قشم" إلى "خرج"... ماهي أبرز الجزر الإيرانية في مضيق هرمز؟

من "قشم" إلى "خرج"... ماهي أبرز الجزر الإيرانية في مضيق هرمز؟

سبوتنيك عربي

تمتلك إيران شبكة من الجزر الإستراتيجية المنتشرة على طول ساحل الخليج، تمنحها قدرة كبيرة على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في... 21.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-21T07:46+0000

2026-03-21T07:46+0000

2026-03-21T07:46+0000

وتبرز أهمية هذه الجزر في كونها نقاط تمركز متقدمة عسكريًا ولوجستيًا، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، حيث يمكن استخدامها لمراقبة السفن أو تعطيل الملاحة في حال التصعيد.جزر عند قلب المضيقتعد جزر "قشم" و"هرمز" و"لارك" من أهم النقاط الحيوية، نظرًا لوقوعها عند المدخل المباشر للمضيق، وتعتمد إيران على هذه الجزر لنشر أنظمة المراقبة والرادارات، إلى جانب استخدامها كنقاط انطلاق للطائرات المسيّرة والزوارق العسكرية.جزر متنازع عليهاتسيطر إيران على 3 جزر متنازع عليها مع الإمارات العربية المتحدة، وتكمن أهميتها في موقعها قرب خطوط الملاحة غرب المضيق، ما يمنحها قدرة إضافية على مراقبة السفن وتهديدها، وهذا الجزر هي:وتعد جزيرة "أبو موسى" أكثر أهمية نظرًا لموقعها، إذ يمكن منها مراقبة السفن وتهديدها، وبالتالي منح إيران نفوذًا على حركة النفط والطاقة في العالم.أما "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"، فرغم صغرهما، فإن قربهما من طرق العبور يمنحهما وزنا إستراتيجيًا عبر مراقبة واعتراض السفن يتجاوز حجمهما الجغرافي.جزر الطاقة والنفطتعد جزر مثل "خرج" و"لاوان" و"سيري" ركائز أساسية في قطاع الطاقة الإيراني.وتدير إيران هذه المنظومة عبر قوتين بحريتين هي البحرية التقليدية التابعة للجيش، وتعمل في المياه المفتوحة، وبحرية الحرس الثوري الإيراني، التي تركّز على الخليج ومضيق هرمز بأساليب غير تقليدية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

