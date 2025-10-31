https://sarabic.ae/20251031/إيران-تعلن-30-نوفمبر-يوما-وطنيا-للجزر-الثلاث-المتنازع-عليها-في-الخليج-1106602311.html

إيران تعلن 30 نوفمبر يوما وطنيا للجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج

إيران تعلن 30 نوفمبر يوما وطنيا للجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران رسمياً تسمية 30 نوفمبر/تشرين الثاني يوماً وطنياً للجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T13:56+0000

2025-10-31T13:56+0000

2025-10-31T13:57+0000

أخبار إيران

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار الخليج

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101252730_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_376d4b8aa7c2919b510aef192e92e22b.jpg

جاء ذلك بحسب غلام رضا بصيرنيا، مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، الذي أكد أن القرار اتُخذ في اجتماع المجلس، "احتفاءً بذكرى استعادتها من الاحتلال البريطاني عام 1971"، مشيراً إلى أن "التاريخ يوافق عملية استعادة الجزر على يد القوات البحرية الإيرانية"، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.وكان نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد راستي، قد شدد على أهمية توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج. وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، السبت قبل الماضي، بأن تصريحات العميد راستي جاءت خلال ندوة إعداد مسودة الوثيقة الشاملة للتنمية البحرية الوطنية، التي تُعقد في جامعة أمير كبير الصناعية. وأشار راستي إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يجب التوجه نحو منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر". وأشار القائد العسكري إلى إمكانات هذه الصناعة وتجارب دول الخليج وتركيا في هذا المجال، منوها بأنه "في المجالات البحرية والصناعية المختلفة مثل تربية الأحياء المائية، بدأنا نحن وتركيا هذه الصناعة في تسعينيات القرن الماضي، لكن عندما زرت تركيا في أواخر العقد التاسع، كانت قد تجاوزت إنتاج 500 ألف طن، بينما نحن لم نتجاوز 5 آلاف طن، رغم أن ظروفنا المناخية أفضل لتربية الكائنات البحرية".وأكد أن الاهتمام بالممرات البحرية يعد من القضايا المهمة في هذا المجال، قائلا: "لكي نستفيد فعليا من هذه الصناعة، يجب أن نتجه نحو العمل التنفيذي، فالجميع يعرف أهمية ومزايا هذا القطاع". وأوضح العميد راستي أن جزيرة هرمز غنية جدا من الناحية الجغرافية والمعدنية، قائلا: "كل نوع من المعادن التي يمكن تصورها موجود في هذه الجزيرة، ويمكن استخراجها من باطنها". وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، في 11 يوليو/تموز الماضي، أشار إلى دعمهما للجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

https://sarabic.ae/20251018/الحرس-الثوري-الإيراني-يؤكد-ضرورة-توطين-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-في-الخليج-1106152312.html

https://sarabic.ae/20250302/قائد-عسكري-إيراني-جزر-الخليج-ستبقى-إيرانية-وسنرد-بقوة-على-أي-تهديد-1098306616.html

https://sarabic.ae/20251008/رئيس-البرلمان-الإيراني-نرفض-الادعاء-الباطل-بشأن-الجزر-الإيرانية-الثلاث-1105747117.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج