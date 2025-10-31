عربي
إيران تعلن 30 نوفمبر يوما وطنيا للجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج
جاء ذلك بحسب غلام رضا بصيرنيا، مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، الذي أكد أن القرار اتُخذ في اجتماع المجلس، "احتفاءً بذكرى استعادتها من الاحتلال البريطاني عام 1971"، مشيراً إلى أن "التاريخ يوافق عملية استعادة الجزر على يد القوات البحرية الإيرانية"، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.وكان نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد راستي، قد شدد على أهمية توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج. وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، السبت قبل الماضي، بأن تصريحات العميد راستي جاءت خلال ندوة إعداد مسودة الوثيقة الشاملة للتنمية البحرية الوطنية، التي تُعقد في جامعة أمير كبير الصناعية. وأشار راستي إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يجب التوجه نحو منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر". وأشار القائد العسكري إلى إمكانات هذه الصناعة وتجارب دول الخليج وتركيا في هذا المجال، منوها بأنه "في المجالات البحرية والصناعية المختلفة مثل تربية الأحياء المائية، بدأنا نحن وتركيا هذه الصناعة في تسعينيات القرن الماضي، لكن عندما زرت تركيا في أواخر العقد التاسع، كانت قد تجاوزت إنتاج 500 ألف طن، بينما نحن لم نتجاوز 5 آلاف طن، رغم أن ظروفنا المناخية أفضل لتربية الكائنات البحرية".وأكد أن الاهتمام بالممرات البحرية يعد من القضايا المهمة في هذا المجال، قائلا: "لكي نستفيد فعليا من هذه الصناعة، يجب أن نتجه نحو العمل التنفيذي، فالجميع يعرف أهمية ومزايا هذا القطاع". وأوضح العميد راستي أن جزيرة هرمز غنية جدا من الناحية الجغرافية والمعدنية، قائلا: "كل نوع من المعادن التي يمكن تصورها موجود في هذه الجزيرة، ويمكن استخراجها من باطنها". وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، في 11 يوليو/تموز الماضي، أشار إلى دعمهما للجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
إيران تعلن 30 نوفمبر يوما وطنيا للجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج

أعلنت إيران رسمياً تسمية 30 نوفمبر/تشرين الثاني يوماً وطنياً للجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
جاء ذلك بحسب غلام رضا بصيرنيا، مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، الذي أكد أن القرار اتُخذ في اجتماع المجلس، "احتفاءً بذكرى استعادتها من الاحتلال البريطاني عام 1971"، مشيراً إلى أن "التاريخ يوافق عملية استعادة الجزر على يد القوات البحرية الإيرانية"، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.
زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
الحرس الثوري الإيراني يؤكد ضرورة توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج
18 أكتوبر, 12:33 GMT

وفي السياق نفسه، أقر المجلس تسمية 12 نوفمبر/تشرين الثاني "يوم الفضاء الوطني"، تخليداً لذكرى مقتل اللواء في الحرس الثوري حسن طهراني عام 2011، وتكريماً لرواد صناعة الفضاء والصواريخ الإيرانية، وعلى رأسهم طهراني واللواء أمير علي حاجي زاده.

وكان نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد راستي، قد شدد على أهمية توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، السبت قبل الماضي، بأن تصريحات العميد راستي جاءت خلال ندوة إعداد مسودة الوثيقة الشاملة للتنمية البحرية الوطنية، التي تُعقد في جامعة أمير كبير الصناعية.
الحرس الثوري الإيراني - إيران 2 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
قائد عسكري إيراني: جزر الخليج ستبقى إيرانية وسنرد بقوة على أي تهديد
2 مارس, 09:23 GMT
وأشار راستي إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يجب التوجه نحو منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر".
وقال راستي إن "وثيقة التنمية البحرية واقتصاد البحر يمكن أن تكون محركا مهما لتطوير البلاد، ووفقا للإحصاءات والدراسات الحالية، فإن أقل من 2% من اقتصادنا يعتمد على البحر".
وأشار القائد العسكري إلى إمكانات هذه الصناعة وتجارب دول الخليج وتركيا في هذا المجال، منوها بأنه "في المجالات البحرية والصناعية المختلفة مثل تربية الأحياء المائية، بدأنا نحن وتركيا هذه الصناعة في تسعينيات القرن الماضي، لكن عندما زرت تركيا في أواخر العقد التاسع، كانت قد تجاوزت إنتاج 500 ألف طن، بينما نحن لم نتجاوز 5 آلاف طن، رغم أن ظروفنا المناخية أفضل لتربية الكائنات البحرية".
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
رئيس البرلمان الإيراني: نرفض الادعاء الباطل بشأن الجزر الإيرانية الثلاث
8 أكتوبر, 06:39 GMT
وأكد أن الاهتمام بالممرات البحرية يعد من القضايا المهمة في هذا المجال، قائلا: "لكي نستفيد فعليا من هذه الصناعة، يجب أن نتجه نحو العمل التنفيذي، فالجميع يعرف أهمية ومزايا هذا القطاع".
واقترح العميد راستي أن يعقد واضعو الوثيقة إحدى جلساتهم في جزيرة أبو موسى، مشددا على أهمية توطين "الجزر الإيرانية" في الخليج، وقال: "لتنفيذ هذا الأمر يجب تقديم حوافز للسكان المحليين في هذه الجزر. فالدول المجاورة، للحفاظ على التواجد السكاني في جزرها ومدنها الساحلية، تستقدم سكانا من دول أخرى مثل بنغلادش والفلبين وتمنحهم امتيازات خاصة".
وأوضح العميد راستي أن جزيرة هرمز غنية جدا من الناحية الجغرافية والمعدنية، قائلا: "كل نوع من المعادن التي يمكن تصورها موجود في هذه الجزيرة، ويمكن استخراجها من باطنها".
وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، في 11 يوليو/تموز الماضي، أشار إلى دعمهما للجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
