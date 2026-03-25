إسقاط 389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلا - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 389 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
05:53 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 06:16 GMT 25.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 389 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليل بين الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 24 مارس/آذار والساعة 7:00 صباحًا يوم 25 مارس/آذار، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 389 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك، وسمولينسك، وكالوغا، وكورسك، وتفير، وأوريول، وبيلغورود، وتولا، وبسكوف، ونوفغورود، وفولوغدا، ولينينغراد، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.