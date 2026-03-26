المنفي يبحث مع بلقاسم حفتر إعادة إعمار ليبيا في أول لقاء مشترك
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم حفتر، الخميس، سبل تعزيز التنسيق المؤسسي ودعم برامج إعادة الإعمار، مع... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T23:53+0000
المنفي يبحث مع بلقاسم حفتر إعادة إعمار ليبيا في أول لقاء مشترك
وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان إن المنفي التقى "مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم خليفة حفتر، وذلك في إطار مواصلة المشاورات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار ودفع عجلة البناء والتنمية في مختلف أنحاء البلاد"، مشيرًا إلى أن اللقاء "تناول مستجدات ملف إعادة الإعمار، حيث تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لبرامج التنمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وترسيخ وحدة الدولة".وأكد الجانبان على "ضرورة تعزيز آليات الرقابة والإفصاح بما يضمن حماية المال العام وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد، إلى جانب أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود إعادة الإعمار ويعزز مسار التعافي الاقتصادي في ليبيا"، بحسب البيان.وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي "بالدور الذي يقوم به الصندوق في الإعمار والتنمية، مثمنًا بشكل خاص الجهود المبذولة في مدينة درنة لمعالجة آثار كارثة إعصار دانيال، وما يشهده ملف إعادة الإعمار فيها من تقدم في تنفيذ المشاريع وإعادة تأهيل البنية التحتية".من جانبه، أثنى حفتر على جهود المنفي "في دعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار، وحرصه المستمر على توحيد الجهود الوطنية وتذليل الصعوبات أمام تنفيذ المشاريع الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وعودة النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق، لا سيما المدن المتضررة".وأوضح المجلس الرئاسي، في بيانه، أن:وشدد المنفي على أن "نجاح جهود الإعمار يتطلب وجود مؤسسات موحدة وإدارة مالية رشيدة"، لافتًا إلى "أهمية العمل على إقرار ميزانية عامة موحدة تضمن توزيعًا عادلًا للموارد وتدعم تنفيذ المشاريع التنموية وفق أولويات وطنية واضحة".وتعاني ليبيا منذ سنوات أزمة سياسية معقدة في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في غرب البلاد بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يؤكد تمسكه بالبقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات عامة.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
